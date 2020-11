Eleições 2020 SP: veja o que muda nos horários do transporte público

O transporte coletivo de São Paulo terá alteração neste domingo, dia 15, por causa do primeiro turno das eleições 2020 SP. Confira a seguir as medidas adotadas pela CET, SPTrans, Metrô e CPTM para facilitar o acesso dos eleitores aos locais de votação.

Metrô – Eleições 2020 SP No metrô, o intervalo entre os trens nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha será em torno de 5 minutos, e na Linha 15-Prata, por volta de 7 minutos. O metrô vai funcionar como em um domingo típico. Abre às 4h40 e fecha 0h .

A companhia também intensificará a presença de funcionários nas estações para o atendimento ao público, especialmente agentes de segurança para auxiliarem idosos e pessoas com deficiência.

Nos trens do metrô serão disponibilizadas informações aos eleitores pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) nos monitores das composições.

CPTM e Sptrans

Na CPTM, as linhas vão funcionar com intervalo de 15 minutos entre os trens, tempo menor do que o habitual aos domingos.

A SPTrans vai reforçar a frota de ônibus para 65% em relação a um domingo normal (habitualmente é de 48%), com mais viagens ao longo de todo o dia, em todas as regiões da cidade de São Paulo.

A empresa lembrar que, aos domingos, quem utiliza o Bilhete Único com créditos comuns pode utilizar até quatro ônibus para sua viagem em um período de oito horas pagando somente uma tarifa.

Estacionamentos

Mudanças também para quem vai de carro. A prefeitura de São Paulo vai liberar neste domingo, dia de eleições 2020 SP, o estacionamento em toda a cidade, mesmo nos locais onde há placas de restrições.

Os motoristas poderão estacionar nas vias sinalizadas com placas de proibido estacionar, exceto nos corredores de ônibus, nas faixas exclusivas e nas vias de transporte rápido.

A Zona Azul funciona normalmente no Mercado da Cantareira, Parque da Aclimação, Praça Charles Miller e Parque do Ibirapuera.

O elevado João Goulart (minhocão) terá trânsito liberado das 07h às 18h00.

A Zona Azul funcionará normalmente no Mercado da Cantareira, Parque da Aclimação e Praça Charles Miller, de acordo com os horários definidos nas placas indicativas nesses locais.

Já a rua Francisca Miquelina será interditada, entre as ruas Dona Maria Paula e Aguiar de Barros, na Bela vista, das 18h de sábado (14) às 24h de domingo (15) para segunda-feira (16).

