Enquete debate presidencial: quem ganhou o debate da Globo 2022?

Eleições 2022: O debate da Globo, realizado na noite de quinta-feira, 28, vésperas do primeiro turno das eleições 2022, reuniu sete candidatos à Presidência da República e agitou a web. Mas quem ganhou o debate de Globo? Vote na enquete DCI e dê sua opinião.

Participaram do evento os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe D’ávila (Novo), Padre Kelmon (PTB) e Soraya Thronicke (União Brasil).

Acompanhou o evento com os candidatos? Dê sua opinião sobre quem ganhou o debate da Globo.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as últimas notícias das eleições

Quem ganhou o debate da Globo 2022? Lula, Bolsonaro, Ciro, Felipe D’Avila, Kelmon, Simone ou Soraya?

+ Urna eletrônica é confiável? Veja ponto a ponto do funcionamento

Quem são os candidatos nas Eleições 2022

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – Ex-metalúrgico e Presidente do Brasil por dois mandatos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputa às eleições 2o22 para presidente. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu dia 27 de outubro de 1945 na cidade de Garanhuns, no Estado de Pernambuco. Casado atualmente com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja.

Lula foi presidente da República de 2003 até 2010, e elegeu Dilma Rousseff (PT) como sua sucessora por dois mandatos. Na metade do segundo, Dilma sofreu impeachment.

Jair Bolsonaro (PL) – Bolsonaro (PL) é o atual presidente e tenta a reeleição em 2022. Capitão reformado do exército, o candidato foi deputado federal no Brasil durante 27 anos, entre 1991 e 2018.

Bolsonaro já se mostrou uma figura polêmica, que tem convicções políticas alinhadas à direita, ao conservadorismo, ao liberalismo econômico e ao cristianismo. Por conta disso, de acordo com as pesquisas, há uma grande polarização em seu governo, entre eleitores que o apoiam e aqueles que o rejeitam.

Em sua campanha de 2022, o candidato propõe a isenção do pagamento de impostos para aqueles que ganham até cinco salários mínimos e o fortalecimento do programa de renda Auxílio Brasil. Bolsonaro afirma que a criação de empregos será prioridade em seu governo.

Com relação à segurança, o atual presidente quer investir mais em órgãos públicos e flexibilizar o acesso à armas no país. Este ano, Braga Netto (PL) compõe a chapa.

Ciro Gomes (PDT) – quem ganhou o debate da Globo? – Formado em Direito, Ciro Gomes (PDT) já teve diversos cargos na política, como deputado federal, prefeito de Fortaleza, ministro da Fazenda e governador do Ceará. Este ano, Ciro tenta novamente uma vaga na presidência.

Em 2018, o candidato esteve na disputa, mas não conseguiu ir ao segundo turno. Este ano, sua campanha está focada em confrontar Lula (PT) e Bolsonaro (PL), já que são os candidatos à frente na corrida.

Grande parte dos apoiadores de Lula e eleitores de esquerda criticou Ciro por ter se candidatado sozinho ao invés de apoiar Lula para tirar Bolsonaro do poder.

Em 2022, algumas das propostas do candidato do PDT são: a realização de uma reforma tributária, com a taxação de grandes fortunas, a criação Internet do Povo para aumentar o acesso da população à informação e o fim do Teto de Gastos, criado no governo Temer. Ana Paula Matos (PDT) é a vice na chapa de Ciro.

Simone Tebet (MDB) – quem ganhou o debate da Globo? Simone Tebet (MDB) compõe o Senado Federal representando o estado do Mato Grosso do Sul (MS). Além disso, a candidata já foi deputada federal, secretária de estado e vice-governadora de sua federação. Em 2016, Tebet deu um dos votos favoráveis ao impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT).

Este ano, a candidata é considerada como uma “terceira-via” para aqueles que não querem votar em Lula, nem em Bolsonaro. Tebet é alinhada com o liberalismo econômico e pretende fazer mais parcerias público-privadas.

Além disso, a candidata pretende aumentar o financiamento do SUS, ampliar programas de renda mínima e frear o desmatamento ilegal. A também senadora Mara Gabrilli (MDB) é a vice na chapa.

Felipe D’ávila (Novo) – quem ganhou o debate da Globo? O candidato do Partido Novo é cientista político e mestre em administração pública. Esta é a primeira vez que D’ávila concorre a um cargo público. O candidato é ligado à direita política e ao liberalismo econômico, ele prega a liberdade, o fim do populismo e a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos.

O cientista político defende a abertura total da economia brasileira, fortalecimento do SUS por meio de parcerias com instituições privadas, além de forte combate ao crime organizado. O deputado estadual Tiago Mitraud (Novo) é o vice da chapa.

Soraya Thronicke (União Brasil) – Soraya Thronicke é senadora pelo Mato Grosso do Sul (MS) e tenta, pela primeira vez, uma vaga na presidência. A candidata foi eleita para o cargo em 2018, quando era do PSL, partido de Bolsonaro na época também. Contudo, atualmente, Soraya se diz contra o governo Bolsonaro, inclusive afirmou em entrevista à Veja que o presidente é um traidor.

Sua maior proposta como candidata é a criação de imposto único, que substituiria todos os impostos do Brasil por apenas um. Soraya é de direita e defende o liberalismo econômico, a família, o progresso no país e se declara como conservadora nos costumes. O economista Marcos Cintra (União Brasil) compõe a chapa.

Padre Kelmon (PTB) – quem ganhou o debate da Globo?

Padre Kelmon era o vice na chapa encabeçada por Roberto Jefferson, porém, Jefferson teve sua candidatura cassada pelo TSE. Dessa forma, Kelmon assumiu a corrida e tem como vice o Pastor Luiz Cláudio Gamonal. O padre afirma ser um homem ligado à direita política, cristão e conservador nos costumes. Sua principal missão é propagar o cristianismo e combater a esquerda no Brasil.

Kelmon auxiliou a criação do Movimento Cristão Conservador e é o líder do Movimento Cristão Conservador Latino Americano (Meccla). O candidato defende a privatização de empresas estatais, a simplificação das leis trabalhistas e dos impostos brasileiros.

O padre ainda pretende criminalizar a “cristofobia”, que seria o preconceito contra cristãos e com a religião. Embora esteja na corrida, Kelmon já se declarou apoiador de Bolsonaro.

+ Candidatos a governador de Pernambuco 2022 + números

+ Urna eletrônica é confiável? Veja ponto a ponto do funcionamento

+ Quem são os candidatos a governador SP 2022 + números