Próxima pesquisa Datafolha para presidente será divulgada hoje (15/9)

Faltam menos de 20 dias para o primeiro turno eleitoral, por isso, a população já está no aguardo de quem vencerá as eleições. Esta semana três levantamentos a respeito da disputa presidencial foram divulgados. A expectativa é de que a próxima pesquisa Datafolha saia na noite de hoje, quinta-feira, 15 de setembro. Segundo as últimas pesquisas os candidatos mais bem colocados são Lula (PT), à frente, seguido por Bolsonaro (PL).

Quando sai a próxima pesquisa Datafolha – Eleições 2022

O instituto começou a fazer sua última pesquisa dia 13 de setembro e deve terminá-la hoje (15). O levantamento foi registrado no dia 09/09 no site do TSE, sob o número de identificação BR-04099/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo consta no TSE, a próxima pesquisa Datafolha, encomendada pela Folha de S.Paulo e Globo, está prevista para ser divulgada hoje (15) ainda. A expectativa é que os resultados saiam à noite, como foi feito no último levantamento do instituto.

O instituto também vai divulgar as pesquisas para o governo dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo hoje (15).

Como os últimos levantamentos mostraram que Lula e Bolsonaro são os principais candidatos na disputa presidencial, espera-se ver os novos números dos políticos na próxima pesquisa Datafolha. Ainda de acordo com as últimas pesquisas, uma aproximação entre eles pode ter sido notada. Por isso, a expectativa aumenta para saber como o petista e o atual presidente oscilaram nos últimos dias e como eles estarão classifcados.

Última pesquisa Datafolha

A última pesquisa realizada pelo Datafolha foi divulgada na sexta-feira (9) passada. Segundo o levantamento, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava na liderança com 45% das intenções de voto. Jair Bolsonaro (PL) apareceu em seguida com 34% dos votos. Na sequência foram citados Ciro Gomes (PDT) com 7% e Simone Tebet (MDB) com 4%. Soraya Thronicke estava na quinta posição com 1% dos votos. Pablo Marçal (Pros), Felipe d’Ávila (Novo), Vera (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Padre Kelmon (PTB) não pontuaram. Brancos e nulos somaram 4% e indecisos eram 3% dos entrevistados.

Veja classificação da pesquisa estimada do dia 9/9:

Lula (PT): 45%

Jair Bolsonaro (PL): 34%

Ciro Gomes (PDT): 7%

Simone Tebet (MDB): 5%

Soraya Thronicke (União Brasil): 1%

Pablo Marçal (PROS): 0%

Felipe d’Avila (NOVO): 0%

Vera (PSTU): 0%

Sofia Manzano (PCB): 0%

Constituinte Eymael (DC): 0%

Léo Péricles (UP): 0%

Padre Kelman (PTB): 0%

Em branco/nulo/nenhum: 4%

Não sabe: 3%

A última pesquisa Datafolha ouviu 2.676 pessoas entre os dias 8 e 9 de setembro. O levantamento está registrado no TSE sob número de protocolo BR-07422/2022.

Segundo turno

Em uma simulação de segundo turno, feita pelo Datafolha, o petista também estaria à frente e venceria as eleições de 2022 com 53% dos votos contra 39% de Bolsonaro (PL).

Lula (PT): 53%

Bolsonaro (PL): 39%

Lula à frente

Segundo os levantamentos feitos desde a última sexta-feira (9), o candidato Lula (PT) vence o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ipec

A última pesquisa do Ipec, divulgada na segunda-feira (12), apontou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança com 46% das intenções de voto, acompanhado por Jair Bolsonaro (PL) com 31%. Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) aparecem em seguida com 7% e 4%, respectivamente, das intenções de voto. Em um eventual segundo turno, Lula (PT) estaria à frente com 53% das intenções de voto e Bolsonaro (PL) com 36%.

Quaest

De acordo com a pesquisa da Quaest de ontem (14), Lula (PT) está na liderança com 42% das intenções de voto. Bolsonaro apareceu logo atrás com 34% dos votos. Ciro Gomes (PDT) com 7%, Simone Tebet (MDB) com 4% e Felipe d’Ávila com 1% aparecem na sequência. Em eventual segundo turno, o petista seria eleito com 48% dos votos contra 40% do atual presidente.

PoderData

O levantamento do PoderData divulgado ontem (14) mostrou que Lula (PT) detém 43% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL) com 37%. Na sequência da pesquisa aparecem Ciro Gomes (PDT) com 8% e Simone Tebet (MDB) com 5%. Em eventual segundo turno, o candidato do PT venceria as eleições com 51% dos votos contra 42% de Bolsonaro.