Lula e Flávio participam dos debates do segundo turno? Veja datas

A disputa pelo Palácio do Planalto entra no segundo turno com uma incógnita que pode ganhar peso na campanha: a presença de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) nos debates promovidos pelas emissoras de televisão. Embora as principais redes já tenham definido datas ou sinalizado seus planos para a nova etapa da eleição, a participação dos dois candidatos ainda é tratada como uma decisão estratégica. Em 2022, Lula e Jair Bolsonaro compareceram aos debates do segundo turno, inclusive ao último confronto realizado pela Globo, e o petista terminou a eleição como vencedor. Quatro anos depois, porém, o cenário político e as circunstâncias das campanhas são diferentes, o que torna a decisão sobre comparecer ou não aos estúdios mais complexa.

Até o momento, Lula demonstra maior disposição para participar dos debates. O presidente terminou o primeiro turno em desvantagem e, diante de uma disputa mais apertada, sua campanha avalia que os confrontos diretos podem ser uma das principais oportunidades para mudar a percepção do eleitor e atacar pontos vulneráveis do adversário. O entorno do petista trabalha com a ideia de uma eleição de “tudo ou nada” e considera especialmente relevante alcançar os eleitores que escolheram candidatos de terceira via no primeiro turno. Nesse grupo estão os votos de Augusto Cury (Avante) e dos demais candidatos que ficaram pelo caminho. Para Lula, os debates também podem servir para explorar denúncias e questionamentos envolvendo Flávio e tentar aumentar a rejeição ao candidato do PL.

A situação de Flávio é diferente. O candidato chega ao segundo turno com vantagem de cerca de dois pontos percentuais e, por isso, sua campanha precisa decidir se o benefício de um confronto direto supera o risco de colocar o líder da disputa sob maior exposição. Um setor de seu entorno defende uma postura mais cautelosa: em vez de oferecer ao adversário uma oportunidade para explorar acusações e temas potencialmente negativos, Flávio deveria preservar a vantagem conquistada no primeiro turno e concentrar esforços na ampliação de sua base eleitoral. A prioridade seria conquistar os votos de Renan Santos (Missão), Augusto Cury e outros candidatos que ficaram fora da segunda etapa, além de reduzir resistências entre eleitores de centro.

Existe, entretanto, uma corrente dentro da campanha de Flávio que enxerga justamente na vantagem uma razão para aceitar os debates. Com uma diferença de aproximadamente dois pontos, o candidato poderia comparecer aos principais confrontos sem necessariamente assumir uma postura defensiva. A avaliação desse grupo é que os debates da Band e da Globo ofereceriam uma vitrine para apresentar propostas, responder a acusações e buscar uma aproximação com eleitores moderados que ainda não decidiram seu voto. Nesse cálculo, a ausência poderia produzir um efeito político indesejado ao transmitir a impressão de que o candidato prefere evitar o confronto quando está na liderança.

Quais serão os debates do segundo turno?

A Band se comprometeu a realizar um debate caso a eleição presidencial chegasse ao segundo turno. A emissora trabalha com uma janela entre 7 e 18 de outubro. A Record, por sua vez, marcou seu confronto para 18 de outubro, às 21h. Já a Globo prevê o debate presidencial para 23 de outubro, sexta-feira que antecede a eleição. A sequência transforma os debates, especialmente os dois últimos, em momentos de grande exposição para os candidatos na reta final da campanha.

A realização dos encontros, no entanto, não significa necessariamente que os dois concorrentes estarão presentes em todos eles. As campanhas costumam avaliar individualmente cada convite levando em consideração a audiência potencial, as regras do confronto, o momento das pesquisas, a agenda eleitoral e o risco de desgaste. Para um candidato que está atrás, como Lula, a ausência tende a representar a perda de uma oportunidade de recuperação. Para quem lidera, como Flávio, comparecer pode significar a chance de consolidar a vantagem, mas também abrir espaço para que o adversário ataque justamente os pontos mais frágeis da candidatura.

O histórico recente ajuda a dimensionar a importância atribuída a esses encontros. Em 2022, Lula e Jair Bolsonaro participaram dos debates do segundo turno, em uma campanha marcada por confrontos diretos e intensa polarização. O último debate, realizado pela Globo, ocorreu na véspera da votação e teve forte repercussão. Lula venceu a eleição por margem estreita, com pouco mais de 2 milhões de votos de diferença. O resultado, porém, não permite concluir que os debates tenham sido determinantes para a vitória petista. O desempenho nos confrontos foi apenas um dos elementos de uma disputa decidida por uma combinação de fatores políticos, econômicos e eleitorais.

Em 2026, a tendência é que Lula tenha maior interesse em comparecer aos debates do segundo turno. Para o petista, a necessidade de recuperar terreno e alcançar eleitores que não estavam com sua candidatura no primeiro turno torna a exposição televisiva particularmente valiosa. O confronto direto também oferece uma oportunidade de transformar a eleição em uma escolha mais clara entre os dois candidatos, algo que pode favorecer quem precisa reduzir a vantagem do adversário.

Para Flávio, a decisão é mais delicada. A chance de participação existe e não deve ser considerada baixa, principalmente nos debates de maior audiência, mas a definição dependerá do cálculo sobre o tamanho de sua vantagem e sobre o comportamento das pesquisas ao longo das próximas semanas. Se a diferença aumentar, a pressão para comparecer pode diminuir. Se a disputa se aproximar ainda mais, a presença pode se tornar praticamente obrigatória do ponto de vista estratégico, já que abrir mão dos confrontos poderia significar entregar ao adversário um espaço relevante de comunicação.

O mais provável, portanto, é que os dois candidatos sejam pressionados por razões diferentes a participar de pelo menos parte dos debates. Lula precisa do confronto para tentar virar ou estreitar a disputa; Flávio pode precisar dele para defender a liderança e evitar que o adversário transforme sua ausência em uma questão eleitoral. A incógnita maior está menos na realização dos debates do que na estratégia escolhida por cada campanha para os encontros que podem definir os últimos dias da eleição.

Com uma diferença pequena entre os dois candidatos, cada debate tende a ganhar peso à medida que a votação se aproxima. Para Lula, será uma oportunidade de explorar a vantagem que possui na experiência política e tentar atingir um eleitorado que ainda pode mudar de lado. Para Flávio, será a possibilidade de apresentar-se como favorito e convencer o eleitor que ainda resiste à sua candidatura de que está preparado para assumir a Presidência. A resposta sobre quem aceitará o confronto, porém, deverá levar em conta não apenas a tradição dos debates, mas sobretudo o que as pesquisas e a temperatura da campanha mostrarem nos próximos dias.

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