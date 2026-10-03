Política

Números dos candidatos a presidente 2026: veja a colinha completa

Eleitores podem consultar a lista com nomes e números dos candidatos à Presidência antes de votar neste domingo, 4 de outubro

Escrito por Anny Malagolini
números de candidatos a presidente Foto: Agência Brasil
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Os eleitores que ainda não decoraram o número de seu candidato à Presidência da República podem preparar uma colinha para as Eleições 2026. Neste domingo, 4 de outubro, os brasileiros vão às urnas para escolher presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Para facilitar a consulta, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza a relação oficial de candidatos, nomes de urna e números que serão digitados na urna eletrônica. Na disputa presidencial deste ano, são 12 candidaturas deferidas.

Colinha presidente 2026: veja os números

Confira a lista para consultar antes da votação:

13 — Lula
14 — Renan Santos
16 — Hertz Dias
21 — Edmilson Costa
22 — Flávio Bolsonaro
27 — Clariana Barão
29 — Rui Costa Pimenta
30 — Romeu Zema
35 — Wilson Grassi
55 — Ronaldo Caiado
70 — Escritor Augusto Cury
80 — Samara

Como funciona a votação para presidente

A votação para presidente acontece no primeiro turno das Eleições 2026 em 4 de outubro. Caso seja necessário segundo turno, a votação está marcada para 25 de outubro. Na urna, o eleitor deverá selecionar o cargo de presidente e digitar o número correspondente à candidatura escolhida. Antes de confirmar o voto, a tela apresenta o nome e a fotografia do candidato para conferência.

A colinha eleitoral pode ser usada pelo eleitor para consultar os números no momento da votação. A Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve os números anotados para facilitar o processo diante da urna.

A lista oficial de candidaturas pode ser consultada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, que reúne os dados dos candidatos registrados para o pleito de 2026.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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