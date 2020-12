Onde passar o Ano Novo no RJ? 7 destinos para evitar multidões

O Réveillon é uma das datas mais esperadas do ano, repleta de comemorações, comidas apetitosas e, claro, viagens. No entanto, diante do atual cenário, viajar com segurança se tornou um grande desafio. Por esse motivo, selecionamos alguns destinos alternativos para aqueles que querem explorar o estado do Rio de Janeiro. Embora tenham menos turistas nessa data, os locais listados guardam excelentes surpresas de onde passar o Ano Novo.

Onde passar o Ano Novo? Paraty é sem tumulto

Centro de Paraty (Foto: Kayak/Reprodução)Em primeiro lugar, está a cidade de Paraty, que se destaca pelo centro cultural, casas coloniais com janelas coloridas e as típicas ruas de calçamento. Outro marco do local é a Festa Literária de Paraty (Flip), que ocorre em julho e atrai amantes dos livros de todo o Brasil. Esse é um destino com pousadas charmosas e uma gastronomia que merece a sua atenção. E, claro, não poderíamos deixar de mencionar a Mata Atlântica, que invade as paisagens de Paraty e tira o fôlego dos turistas.

Embora seja um destino mais tranquilo, trata-se de uma cidade muito dinâmica. Isso porque Paraty ainda conta com cachoeiras, como a divertida Cachoeira do Tobogã, e praias exuberantes, como a Praia do Sono.

Ilha Grande

Com um ar paradisíaco, Ilha Grande está localizada no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A ilha possui 100 praias, além de pequenas ilhotas que podem ser visitadas em passeios de agências ou por meio do aluguel de barcos e lanchas. Esse é o destino certo para os amantes da natureza, já que o local é tomado pela Mata Atlântica, trilhas e diversas criaturas marinhas.

A principal região de Ilha Grande é a Vila do Abraão. Neste local, está a maior infraestrutura da ilha com mercados, posto de saúde, pousadas e o porto de onde chegam e saem os barcos. Caso escolha esse destino para o Ano Novo, é importante acompanhar a previsão do tempo para evitar os dias de chuva.

Por fim, vale destacar que só é possível chegar à ilha de barco. Os turistas podem embarcar em três pontos: Conceição de Jacareí, Mangaratiba e Angra dos Reis. Para quem sai do Rio de Janeiro, a melhor opção é Conceição de Jacareí (129 Km). Já para os paulistas, Angra dos Reis (397 Km) sai ganhando. Em todos esses locais, existem estacionamentos para deixar o carro em segurança durante a viagem.

Visconde de Mauá | Onde passar o Ano Novo

Para quem não está tão interessado em praias no Ano Novo, Visconde de Mauá pode ser uma boa opção. Trata-se de um distrito localizado no alto da Serra da Mantiqueira composto por 3 vilas principais: a vila de Visconde de Mauá, vila da Maromba e a vila de Maringá.

A região conta com diversas pousadas e restaurantes que oferecem pratos típicos. Embora seja um ótimo destino para dias mais frios e até chuvosos, o local também possui cachoeiras. Outra opção é visitar o centro comercial da vila Maringá, que está localizada tanto no estado do Rio de Janeiro, quanto em Minas Gerais.

Nova Friburgo | Onde passar o Ano Novo

A cidade de Nova Friburgo se assemelha muito à opção anterior. Afinal, trata-se de uma região serrana com trilhas e muitas cachoeiras. Com uma vastidão de restaurantes, hotéis e pousadas, os turistas não precisam se preocupar. Além disso, a cidade ainda possui inúmeros pontos turísticos, dos quais o mais conhecido é o Parque Ecológico do Cão Sentado. Confira abaixo outras sugestões de locais para visitar:

Teleférico do Suspiro;

Jardim do Nêgo, que possui diversas esculturas exóticas;

Casa Suíça, onde é possível comprar queijos e chocolates locais, além de conhecer a história da cidade;

Pico da Caledônia, para os mais aventureiros;

Apiário Amigos da Terra, onde turistas aprendem sobre a produção de mel local;

Country Club que, além de possuir parte da Mata Atlântica preservada, é ideal para realizar atividades como piquenique;

Parque Municipal Juarez Frotté, que conta com trilhas, cachoeiras, quedas d’água e espaços para piquenique e churrasco.

Lumiar pode ser um destino alternativo para o ano novo

Esse também é um excelente destino para o Ano Novo. Lumiar é um distrito de Nova Friburgo, localizado a 32 Km da cidade (cerca de 30 minutos de carro). Com muitas cachoeiras e trilhas, o local oferece muito o que fazer no verão. Você pode visitar locais de banho como a Toca da Onça, Poço Belo, Poço Feio e, quem sabe, fazer um passeio de rafting no Rio Macaé.

Da mesma forma, Lumiar é um ótimo destino em dias mais frios. Seu centro comercial, aliado à uma estrutura de pousadas e restaurantes com comida típica, tornam a região mais dinâmica. Por fim, para os amantes de cerveja, vale fazer uma visita na Cervejaria Ranz Bier, localizada no centro do distrito.

Petrópolis | Onde passar o Ano Novo

Petrópolis é um local cheio de história e um excelente refúgio para o Ano Novo, com muito verde em volta. Localizada a cerca de 70 Km do Rio de Janeiro, a região foi escolhida pela família imperial para passar os meses mais quentes do ano. Embora seja um pouco mais agitada em feriados, o destino não é muito escolhido em janeiro. Afinal, como se pode imaginar, as praias preferidas durante o mês.

Sem dúvidas, o inverno é a melhor época para visitar a cidade. No entanto, devido aos seus diversos pontos históricos, Petrópolis oferece entretenimento durante todo o ano. Confira abaixo locais para conhecer:

Museu Imperial;

Palácio Quitandinha;

Casa de Santos Dumont;

Palácio de Cristal;

Museu de Cera de Petrópolis;

Vale das Videiras;

Parque Nacional da Serra dos Órgãos.

Arraial do Sana

Por último, está o Arraial do Sana, conhecido pela sua calmaria, quedas d´água e muito verde. Este é um dos vários distritos de Macaé, cidade também conhecida como a Capital Nacional do Petróleo. Definitivamente, trata-se de um destino para quem procura se refugiar das multidões. Afinal, a região é pequena e até um pouco pacata, mas oferece belas paisagens, inúmeras cachoeiras e excelentes restaurantes.