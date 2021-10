Enquete a Fazenda 2021: Valentina, Lary ou Gui, quem deve ficar?

Arcrebiano é o novo fazendeiro e Valentina, Lary e Gui Araújo vão se enfrentar na votação popular pela permanência no reality. Participe da votação da enquete da Fazenda 2021 e decida: quem deve ficar?

Lary Bottino: Essa é a primeira vez que a ex-MTV está na roça. A moça entrou há poucas semanas no reality e ainda não criou laços com os peões, e assim sobrou no resta um – o que a levou para a berlinda.

Gui Araújo: o influencer e ex-namorado de Anitta vai enfrentar mais uma roça. Ele foi parar na berlinda após uma estratégia de MC Gui. O peão é apontado como um dos líderes do “grupão”.

Valentina – A ex-assistente de palco do Ratinho enfrenta sua primeira roça. Considerada “planta” no início do programa, a peoa parece ter acordado para o game. Ela foi parar no banquinho após a puxada de baia de Gui Araújo.

A votação da enquete A Fazenda 2021 do R7 já começou e segue até a noite desta quinta-feira, dia 21 de outubro. Para participar, é preciso acessar o site da Record TV e clicar em votação. Não é preciso fazer cadastro, basta escolher quem você quer que fique no reality.

Veja a programação:

Quinta-feira (21/10): eliminação

Sexta-feira (22/10): dia de festa

Sábado (23/10): gravação da Hora do Faro

Domingo (24/10): Prova de Fogo

Segunda-feira (25/10): Dinâmica do reality

Terça-feira (26/10): início da roça

Quarta-feira (27/10): prova do fazendeiro

