Que horas começa a Fazenda 2021 hoje e como assistir a festa?

Hoje é sexta-feira, 18 de novembro de 2021, e isso significa que os participantes poderão curtir mais uma festa no reality. A celebração acontece depois da eliminação de Valentina – a 9º do programa e que dividiu ainda mais a sede do programa. Além da festa, o público também poderá acompanhar a repercussão da eliminação e todos os detalhes da madrugada. Veja que horas começa a Fazenda 2021 hoje e onde assistir ao programa.

Que horas começa a Fazenda 2021 hoje

Que horas começa a Fazenda 2021 hoje: de acordo com a Record TV, o programa será transmitido, nesta sexta-feira (19), a partir das 22 horas e 45 minutos, no horário de Brasília.

Além da Record TV, também será possível assistir ao reality no PlayPlus – o streaming oficial da emissora. Por lá, existem dois jeitos de ficar por dentro dos acontecimentos da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão: o modo gratuito e o modo pago.

Para assistir grátis, é preciso criar um cadastro na plataforma da emissora usando dados básicos como nome e e-mail. Por lá, para assistir, o usuário tem acesso ao mesmo sinal da TV e precisa ficar atento a que horas começa a Fazenda 2021 hoje (19/11).

Já no modo pago, o assinante tem acesso a vários sinais de dentro da sede e pode acompanhar a convivência dos peões durante 24 horas. Para isso, a assinatura custa a partir de R$ 12,90 por mês.

Acompanhe as últimas notícias da Fazenda 2021 no DCI e fique por dentro do reality.