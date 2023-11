A Fazenda 15: horário da 7ª formação de roça hoje e como vai ser

Mais uma formação de roça acontece nesta terça-feira, 7, em A Fazenda 15. Quatro peões vão sentar nos banquinhos mais temidos de Itapecerica da Serra, mas um deles ainda poderá escapar do julgamento popular amanhã. Os roceiros serão escolhidos através da indicação do Fazendeiro, votação, puxada da Baia e Resta Um.

Que horas começa a formação de roça?

A Fazenda 15 começa às 22h45, horário de Brasília, logo após a série "Quando Chama o Coração". O programa de hoje é dedicado inteiramente à formação de roça, momento que gera ainda mais barracos entre os participantes do reality show. A edição de hoje fica no ar por 1h45.

A dinâmica começa com a indicação do Fazendeiro, que nesta semana é Shayan Haghbin. O iraniano planeja colocar três integrantes do grupo Pôr do Sol na roça, indicando Jaquelline ou Lucas Souza, e o que não for escolhido por ele pode ser a opção de voto da casa.

Após a indicação, Adriane Galisteu dá inicio à votação aberta, na qual cada peão vota em um rival e justifica sua escolha. A pessoa votada tem o direito de responder, o que costuma render muitas tretas ao vivo. O participante que tiver o maior número de votos senta no segundo banquinho e, por sua vez, puxa um integrante da Baia.

Quem está na Baia nesta semana é André Gonçalves, Jaquelline, Yuri Meirelles e Lily Nobre. Os peões não poderão ser escolhidos durante a votação aberta, mas um deles será puxado para a berlinda de qualquer forma.

O terceiro roceiro dá início ao Resta Um. O peão salva um colega, que escolhe outro e assim por diante. O último que sobrar ocupa o quarto banquinho e tem o dinheiro de vetar um adversário da Prova do Fazendeiro, que acontece na quarta-feira.

Vale lembrar que ainda há os Poderes da Chama, que estão com Alicia X. A cantora deve escolher um dos pergaminhos para ficar com ela e passar o segundo para um aliado ou rival, dependendo do for. Nesta semana, o poder da Chama Laranja escolhido pelo público foi: troque o segundo roceiro de hoje por qualquer outro peão da sede. A Chama Branca só será revelada durante a formação de roça.

Como vai ser a Prova do Fazendeiro?

A Prova do Fazendeiro será realizada na quarta-feira, 8, com os três roceiros, exceto o que foi vetado. Os participantes terão a chance de não só escaparem da berlinda, mas quem vencer retorna para a sede sendo o novo líder da semana.

A dinâmica pode envolver agilidade, habilidade ou raciocínio lógico. A prova de cada semana só é divulgada para o público durante o programa ao vivo - até lá, mantém-se o mistério sobre qual será o desafio que os peões terão que enfrentar.

O vencedor retorna para a sede e fica com o chapéu mais cobiçado do reality show. Já os perdedores se juntam ao peão que foi vetado da prova e disputam a preferência do público, que tem 24 horas para votar no R7 em quem deve ficar em A Fazenda 15.

A votação da 7ª roça fica aberta entre a noite de quarta e quinta-feira, dia da eliminação. O peão menos votado deixa o confinamento no final do programa ao vivo e participa da Cabine de Descompressão, com Lucas Selfie, entrevista exclusiva para os assinantes do PlayPlus, que vai ao ar logo depois do fim da edição na Record. O eliminado da semana também participa da Live do Eliminado, na sexta-feira, e do quadro "A Fazenda - Última Chance", no programa Hora do Faro, no domingo.

