Carro de som invade A Fazenda 15; veja recado

Fãs de A Fazenda 15 mandaram um carro de som para as redondezas da sede em Itapecerica da Serra nesta terça-feira, 31, para revelar a situação de alguns peões diante do público. Antes que os internautas pudesse ver a reação dos confinados, as câmeras do pay-per-view foram cortadas e só voltaram quando o problema já estava resolvido.

O que diz o recado do carro de som em A Fazenda 2023?

O carro de som contratado por fãs do reality show alertou os participantes para a má reputação de Jenny Miranda e o favoritismo de Rachel Sheherazade, que mesmo após ser expulsa continua sendo a queridinha da edição. "Atenção! Jenny cancelada. Kally, cuidado com o paiol. Rachel campeã", dizia a voz da gravação.

O público não conseguiu ver a repercussão do recado entre os peões, já que as câmeras do PlayPlus saíram do ar. Um dos sinais focava em Lucas Souza no momento em que o carro chegou na sede, mas não foi possível assistir a reação do ex-marido de Jojo Toddynho. No entanto, quando o pay-per-view voltou ao ar, os espectadores viram Henrique Martins dizer que Jenny Miranda estava chorando na despensa.

Os fãs não sabem ao certo se a mãe de Bia Miranda estava chorando pois ouviu o recado de carro de som ou se há algum outro motivo por trás. Nas redes sociais, a filha de Jenny debochou da situação e afirmou não ter sido ela quem mandou o veículo. "Atenção, Jenny cancelada. [risos] Gente, relaxa, tá? Não fui eu. Esse eu não posso levar o crédito", disse.

Jenny Miranda está recebendo muitas críticas na web, principalmente após a expulsão de Rachel Sheherazade. A influenciadora digital já não era a peoa mais popular entre a audiência, mas a discussão que culminou na eliminação da jornalista deixou os espectadores ainda mais revoltados contra a participante.

Assista ao vídeo do carro de som contratado por fãs:

🚨AGORA: Fãs mandam carro de som para sede de #AFazenda, com recado para os peões que estão confinados. pic.twitter.com/O4kANYOmuE — CHOQUEI (@choquei) October 31, 2023

Carro de Sim em A Fazenda 2022 e 2021

Não é a primeira vez que fãs mandam carros de som para A Fazenda. Em 2022, o programa passou pelo mesmo problema com apoiadores da advogada Deolane Bezerra, que pediam para que a loira deixasse o confinamento. Apesar de ter começado o jogo em alta, a famosa perdeu popularidade e foi 'cancelada' nas redes sociais.

Familiares de Deolane, junto aos fãs, mandaram um carro pedindo para que a advogada batesse o sino após o resultado da roça falsa, vencida por Bárbara Borges, rival da loira. “Vem embora, Deolane! Toca o sino, Deolane! Sua família tá te esperando! Toca o sino, Deolane! Sua mãe tá te esperando no hospital. Toca o sino, Deolane”, dizia o recado.

O reality também passou por mais problemas de segurança quando as irmãs da ex-peoa se juntaram com um grupo de fãs protestaram na porta da sede em Itapecerica da Serra para que Deolane fosse liberada do confinamento.

Em 2021, os fãs mandaram três carros de som para o local, um deles mandando um recado para Dayane Mello, mas o áudio foi cortado pela produção do programa. Já em 2020, quem recebeu o 'presente' dos apoiadores foi MC Mirella, para que ela se afastasse de Biel e Juliano Ceglia, dois de seus melhores amigos no jogo. “Olha o tomate! Olha o tomate! MC Mirella, se afaste de Biel e Juliano!”, dizia a gravação. A mensagem era assinada pelos fãs de "Sterella", nome dado a união entre Stéfani Bays e Mirella.

