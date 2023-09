Quem ganhou a Prova do Fazendeiro: André ganha chapéu de A Fazenda 15

André Gonçalves foi quem ganhou a Prova do Fazendeiro em A Fazenda 15. A segunda disputa pelo chapéu foi realizada nesta quarta-feira, 27, em uma competição que envolvia boa mira. Na próxima semana, o todo poderoso indicará um rival à roça, mas a vitória colocou Lucas, Rachel e Nathalia na roça.

Segunda prova do fazendeiro em A Fazenda 2023

Para ganhar, André Gonçalves precisou subir em um balanço e jogar uma bolinha em uma roleta enquanto era balançado. Cada buraco tinha uma pontuação e quem somasse mais ponto seria o vitorioso. A azul tinha 300, a vermelha 200 e a verde 100 pontos. O ator fez 1,2 mil pontos, Rachel marcou 800 e Lucas 400.

Com a vitória de André, agora Rachel, Lucas e Nathalia estão na primeira roça de A Fazenda 15. A decisão do público será anunciada na noite desta quinta-feira, 28, durante o programa ao vivo comandado por Adriane Galisteu.

Após o fim da Prova do Fazendeiro, a votação para a roça desta semana estará aberta no R7. O público poderá escolher qual dos três peões devem permanecer no programa.

Para participar siga, os passos:

1- Acesse a página oficial de A Fazenda 15 no R7 (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-25).

2- A votação já aparecerá logo na primeira página. Clique sobre a foto do jogador que você quer que fique no jogo - no reality, os fãs devem votar a favor de seu peão favorito.

3- Faça a validação de segurança clicando em "sou humano" e confirme.

4- Em poucos segundos, o voto será computado. Para participar mais uma vez, clique em "votar novamente".

Enquanto isso, a votação do R7 continua.

Cronograma da semana A Fazenda 2023

O vencedor da Prova do Fazendeiro distribuirá as tarefas entre os peões na manhã desta quinta-feira, 28. No mesmo dia, à noite, o público acompanha a chegada do escolhido do paiol na sede. Sexta é dia festa, mas os melhores momentos só são exibidos no sábado.

Quarta-feira (27): Prova do Fazendeiro ao vivo

Quinta-feira (28): distribuição das tarefas de manhã + entrada do vencedor do paiol ao vivo à noite

Sexta-feira (29): flash ao vivo da festa

Sábado (30): exibição dos melhores momentos da festa

Domingo (01): convivência dos peões

O novo fazendeiro só indicará um rival para a berlinda na próxima terça, quando ocorrerá a segunda formação de roça. Já na quarta, os quatro roceiros vão disputar o segundo chapéu da temporada. É somente a partir de segunda-feira que o cronograma de A Fazenda 15 entra no ritmo normal.