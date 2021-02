BBB 21: como votar para eliminar Fiuk, Nego Di ou Sarah

Fiuk, Nego Di e Sarah estão no paredão desta terça-feira (14) e vão precisar da ajuda do público para continuar no jogo. Quem você quer eliminar do BBB 21? Veja o passo passo e aprenda a votar no Big Brother Brasil.

Enquete BBB 21: Sarah, Nego Di ou Fiuk: quem deve ser eliminado?

Como votar no BBB 21?

Para poder votar no terceiro paredão do BBB 21, basta entrar no site: https://gshow.globo.com. Dentro do site, a opção de “vote” vai estar logo na home do portal. Assim que aberto o trio de emparedados vai aparecer com a pergunta: “paredão BBB21: Vote para eliminar. Fiuk, Nego Di ou Sarah?”.

Após escolher em quem se deseja eliminar, basta passar pela proteção contra robôs – o captcha, com figurinhas ou palavras para validar e confirmar o voto, e pronto, o voto já estará computado. Existe também a possibilidade de votar mais de uma vez.

Para conseguir votar é preciso ter um cadastro no site oficial, o Gshow. Também é possível entrar com a conta do Facebook ou Google.

Fiuk, Nego Di e Sarah no paredão

Sem Bate Volta, Karol Conka indicou Sarah para a berlinda, que foi informada do contragolpe. Ou seja, ela podia escolher alguém para ir ao paredão com ela, e sua escolha foi Nego Di. Enquanto Fiuk foi o mais votado da casa e recebeu cinco votos. Ao todo, oito pessoas levaram votos no BBB 21.

Com a formação já feita, cada um dos emparedados teve 30 segundos para justificar sua permanência na casa mais vigiada do Brasil.

Fiuk foi o primeiro a falar. “Eu quero muito ficar, isso é um sonho pra mim. É muito importante para mim ficar aqui. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. É nisso que acredito. Quero muito muito ficar”, explicou.

Nego Di: “Assim como tudo na vida, estou aqui sendo real, falo tudo que eu penso não consigo não ser real com meus sentimentos. Falo das coisas que quero durante o dia e quem está vendo todo dia está vendo isso. Quero ficar pra continuar jogando,”

Sarah: “Estou eu aqui de novo, já esperava, mas to aqui pra pedir muito pra vocês me ajudarem. Estou realizando um sonho. Mesmo com coisinhas negativas, estou gostando de tudo. Estou indo na minha intuição e não vou fugir disso. Só peço que me ajudem, obrigada.”