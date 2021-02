Enquete BBB21: parcial indica Acrebiano eliminado do reality

No último domingo (7), os brothers do BBB21 votaram e o novo paredão da temporada foi formado. Juliette, Arcrebiano e Gilberto disputam pela permanência no reality show e um deles deixará a casa do confinamento na noite de terça-feira (9). Além do paredão, a noite foi marcada pela Prova Bate e Volta, que tem a missão de salvar alguém da berlinda da semana.

Quem será o eliminado? A parcial da enquete do Jornal DCI já indica o nome do participante que deve deixar o BBB21 na noite de terça.

Quem sai nesse paredão do BBB21?

Arcrebiano é o participante com mais chances de ser eliminado, de acordo com a parcial da enquete “Quem deve ser eliminado?” do Jornal DCI. O brother tem 62,71% das intenções de votos, número bem acima da porcentagem dos colegas de confinamento.

Em segundo lugar na enquete vem Juliette, com 26% dos votos até o momento.

Quem aparentemente está fora de perigo e deve continuar no BBB21 é Gilberto. O pernambucano tem apenas 11,29% dos votos na enquete.

Como foi formado o paredão da semana?

Gilberto foi o indicado do líder da semana, Arthur, e foi direto para o paredão. Juliette não teve sorte e acabou na berlinda por causa da dinâmica do Big Fone desta semana. Arcrebiano foi pela segunda semana consecutiva o mais votado da casa e com o total de 9 votos acabou indo para o paredão do BBB21.

Prova Bate e Volta

Karol Conká também estava no paredão da semana, assim como Juliette, devido a dinâmica do Big Fone, que tocou três vezes nesta semana. No entanto, a participante do BBB21 teve sorte e conseguiu escapar de uma possível eliminação ao vencer a Prova Bate e Volta.

