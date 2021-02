BBB: Maisa declara voto em Rodolffo e explica o motivo

Na noite de domingo (31) o primeiro paredão da nova edição do BBB foi formado. Rodolffo, Sarah e Kerline acabaram na berlinda do reality show global e Maisa Silva já tem seu voto, a atriz revelou que é #ForaRodolfo nesta berlinda.

No Twitter, Maisa revelou o motivo que a levou a torcer pela saída do cantor sertanejo: um tweet do ex de Rafa Kalimann há alguns anos que se referia à apresentadora e fazia uma brincadeira envolvendo aborto.

Maisa quer Rodolffo fora do BBB

Na madrugada de segunda-feira (1), Maisa revelou no Twitter que está torcendo contra Rodolffo no primeiro paredão da temporada. A atriz falou sobre o motivo que a levou a desejar a saída do sertanejo do BBB: “vocês estão me marcando num tweet que o Rodolffo fez sobre mim em 2010 (adm dele apagou) e eu vi ok? Vou falar uma coisa. Embora eu ache que esse tweet tenha sido completamente imaturo, pesado e maldoso pra um adulto fazer sobre uma criança de 8 anos, levando em consideração que eu tenho família e que engravidar era o sonho da minha mãe (ela teve complicações no passado e ouviu que não poderia nunca engravidar). Eu prefiro acreditar que o Rodolffo mudou seu conceito sobre mim e que respeita a mulher de 18 anos que eu sou”.

“Sou completamente contra todo tipo de ódio e espero que meus primos (brincadeira de como a apresentadora chama os fãs) não xinguem ele por isso. Mas claro que falando sobre o jogo, visto que eu gostava de todo mundo que estava no paredão, agora eu tenho um motivinho para torcer contra ele né”, completou a apresentadora sobre o participante do BBB.

E agora vamos de #ForaRodolffo mas sem odio pelo amor de Deus — +a PAI EM DOBRO (@maisa) February 1, 2021

Qual foi o tweet de Rodolffo sobre Maisa?

Em 2010, o cantor sertanejo fez uma publicação citando Maisa e aborto. “Não é meio tarde pro Serra e pra Dilma discutirem o aborto? Agora a Maisa já está aí”, escreveu o hoje participante do BBB 2021.

Como Rodolffo foi parar no paredão?

Rodolffo foi indicado ao paredão pelo G-6, grupo de participantes que foram imunizados antes do início desta temporada do BBB, por meio do voto popular.

