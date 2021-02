BBB: Mark Hamill, Jojo e Ludmilla: veja famosos que são ‘ForaKarol’

As atitudes de Karol Conká no BBB 2021 tem revoltado várias pessoas. Seja famoso ou anônimo, muita gente quer ver a cantora indo embora do reality show da Globo, diversos artistas tem se pronunciado sobre a postura da rapper em relação à Lucas, com quem tem tido atrito nos últimos dias. Os pedidos “ForaKarol” ultrapassaram até as fronteiras do Brasil, Mark Hamill, ator que interpreta Luke Skywalker na franquia Star Wars, tweetou sobre a cantora brasileira na madrugada de terça-feira (2).

Além de Jojo Todynho, que se mostrou decepcionada com Karol Conká no BBB, Emicida também falou sobre a cantora durante o programa ao vivo de segunda-feira (1).

BBB – Famosos contra Karol Conká

Muita gente ficou revoltada com o que tem assistido no reality show, e não apenas aqueles que conheciam a cantora de longe, mas colegas que já trabalharam com a rapper também, como Emicida que mostrou sua decepção no Twitter, durante o primeiro Jogo da Discórdia da temporada. O cantor usou emojis tristes em um tweet e escreveu: “meu Deus Karol”.

Jojo Todynho

Campeã de A Fazenda 12, Jojo mostrou revolta nos stories do Instagram, a cantora revelou que estava parando de seguir Karol Conká nas redes sociais e que estava decepcionada com a rapper no BBB. “É isso que acontece no mundo dos famosos, muita hipocrisia”, comentou a dona do hit “Que tiro foi esse”, que também disse nos stories: “ele [Lucas] errou, vacilou sim, mas ninguém tem o direito de humilhar ele ali dentro”.

A cantora também mostrou sua irritação com a atitude de Conká de expulsar Lucas da cozinha do BBB.

jojo todynho falando sobre karol conká #bbb21 pic.twitter.com/73LxtAeWX3 — cris dias (@crisayonara) February 1, 2021

A JOJO JKJK pic.twitter.com/J6bjLOA9rE — CINEMA 505 (@CINEMA505) February 1, 2021

Leia também – BBB21: Boninho confirma que edição terá paredão falso

Mark Hamill

A pedido de um fã brasileiro, o intérprete de Luke Skywalker tweetou “Fora Karol Conká” no Twitter.

FORA KAROL CCONKÁ — Mark Hamill (@HamillHimself) February 2, 2021

Ludmilla sobre Conká no BBB

A cantora foi ao Twitter para dizer que fará mutirão de votos para a eliminação da participante do BBB quando Karol Conká estiver no paredão. “Quem topa?”, perguntou.

Ingrid Guimarães

A atriz repercutiu as atitudes de Karol Conká no BBB e disse que não conseguiu terminar de assistir aos vídeos dos acontecimentos do reality devido a gravidade de alguns. “Quanto a Karol Conká não sei o que dizer. Não consegui nem acabar de ver os vídeos. Não trabalho bem com o quesito perversidade”, escreveu.

Quanto a a Karol com K nao sei o que dizer. Nao consegui nem acabar de ver os videos. Não trabalho bem com o quesito perversidade. — Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) February 1, 2021

Leia também: que horas começa o reality hoje (2/2)?

Léo Santana sobre o BBB

Léo Santana também se pronunciou sobre o assunto e comentou: “não sei vocês, mas eu estou abismado, assustado com essa Karol, o que ela está fazendo com o Lucas é desumano”.

Rapaz, não sei vcs… mas eu estou abismado, assustado c/ essa Karol c/ K

Velho, Oq ela tá fazendo c/ Lucas é desumano.. e tá manipulando e cegando diversos na casa #BBB21 — Léo Santana | ASSISTA SAMU (@leosantana) February 1, 2021

