BBB21: que horas começa o reality hoje (2/2)?

Nesta terça-feira (2), após a transmissão da novela A Força do Querer, o BBB21 é exibido na TV Globo a partir das 22h45. O dia de hoje é decisivo no reality show, já que é noite de eliminação, a primeira da temporada.

Além de descobrirmos quem deixará a casa, as terças-feiras também contam com conteúdos e quadros especiais no programa da noite.

Que horas começa o BBB21 na Globo?

Segundo a programação oficial da TV Globo, divulgada pela própria emissora, o programa desta terça-feira (2) começará as 22h45. De acordo com o cronograma do canal, as terças e quartas são os dias em que o reality show começa sua exibição mais tarde, ambos as 22h45. Nos outros dias da semana o horário varia entre 22h20 e 22h35, sempre dependendo das demais atrações da Globo.

Leia também: BBB21 tem revolta e confusão por arroz em pós Jogo da Discórdia

O que tem hoje no Big Brother (02/02)?

Hoje é dia de eliminação no BBB21. Nesta terça descobriremos quem será o primeiro a dizer tchau ao reality na temporada: Sarah, Kerline ou Rodolffo. Os três estão emparedados e disputam pela permanência na casa dependendo da preferência do público.

Outra coisa que acontece às terças é o quadro C.A.T, estrelado pelo humorista Rafael Portugal. O quadro é um sucesso do reality que começou no Big Brother de 2020 e ganhou o favoritismo de quem assiste o programa. Já foi anunciado, logo no início da temporada, que a central de reclamação do programa estará de volta ao BBB21. Neste quadro, Portugal repercute os acontecimentos da casa, focando nas principais reclamações, brincadeiras ou memes das redes sociais sobre os participantes da edição.

E para quem ama a música Vida Real, canção tema do reality show há anos, a abertura com as imagens de todos os participantes do BBB21 também é exibida nas terças-feiras, a cada nova semana um novo nome é apagado da abertura.

