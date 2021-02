BBB21: Projota diz que queria Gilberto jogando Pocah na piscina

Após a confusão que aconteceu entre Gilberto e Pocah na área externa do BBB21 por causa do Jogo da Discórdia da semana, alguns brothers falavam sobre o assunto na cozinha vip, na madrugada desta terça (16). Durante o papo, Karol Conká disse que achava que o pernambucano ia acabar empurrando a dona do hit “Não sou obrigada” na piscina e Projota afirmou que gostaria que isso realmente ocorrido, para tirar o adversário do programa.

O comentário do autor da canção “Ela só quer paz” não foi bem visto na web, o participante do BBB21 recebeu muitas críticas sobre seu comportamento no reality show.

O que Projota disse sobre Gilberto no BBB21?

Enquanto falavam sobre a briga, Karol Conká comentou que teve a impressão que o pernambucano ia jogar um copo na cantora: “ele ia jogar em você, eu estava vendo ele te jogar na piscina, por isso que eu ficava trazendo para cá”. “Se ele jogasse ela na piscina seria perfeito, não ia machucar e ele estava indo embora agora”, disse Projota.

“Ele só ia ser expulso”, avaliou a dona do hit “Tombei”. O papo continuou e o participante do BBB21 afirmou: “um a menos no meu caminho para a vitória”.

Vem se decepcionar mais um pouco com o Projota!!! O rapper disse que queria que o Gil tivesse empurrado a Pocah na piscina durante a briga pra ela se machucar e ele ser expulso. PODRE! #BBB21 pic.twitter.com/zznNZh9kJ4 — Leonan (@CallMeLeonan) February 16, 2021

Web se revoltou com Projota

Muita gente não gostou do que o cantor falou, Projota foi acusado de ser cruel e jogar sujo. Alguns criticaram o desejo do brother de ver Gilberto sendo expulso e outros acusaram o participante do BBB21 de hipocrisia, pois consideraram que o ato de jogar Pocah na piscina seria agressão.

“Projota falando um a menos no meu caminho até a vitória mostra como ele passa por cima de quem for pelo que deseja. Um milhão e meio não vale tudo”, escreveu um fã do BBB21 no Twitter.

