Festa de ontem do BBB21 tem briga de Juliette e Arthur e provocações

Nesta quarta-feira (31), Arthur ganhou sua segunda festa do líder no Big Brother. Único brother que até o momento foi coroado duas vezes líder nesta edição, o instrutor de crossfit usou sua profissão como tema para a comemoração. A festa de ontem do BBB21 contou com um desentendimento de Juliette com Arthur e provocações entre o casal Fiuk e Thaís, que tiveram mais o capítulo no habitual vai e vem da dupla. Confira:

Festa de ontem do BBB21

A comemoração começou tocando a música “Muleque de vila” de Projota, que foi o pedido especial de Arthur quando conversou com a produção sobre os preparativos da festa. O capixaba comentou que estava com saudades do cantor.

E outra música emocionou o líder Arthur durante a festa de ontem do BBB21, o brother chorou ao escutar “O Anjo Mais Velho”, do grupo Teatro Mágico. O instrutor tem o refrão da canção tatuada nas costas em homenagem a avó, que já faleceu.

Juliette e Arthur brigaram

A paraibana e o capixaba conversavam na festa de ontem do BBB21 sobre o voto de Arthur durante a formação de paredão desta semana, momento que o crossfiteiro optou por mandar Juliette para a berlinda. Rodolffo então se envolveu no papo e lembrou que foi puxado por Juliette para o paredão. “Você saiu?”, comentou a sister para o sertanejo.

Arthur então questionou se a maquiadora usaria o mesmo argumento sobre a indicação dele ou se preferia se vingar quando pudesse. Juliette, que ainda estava falando com Rodolffo, comentou: “se envolva não Arthur. O crossfiteiro resolveu então sair da pista de dança e Juliette disse que o brother iria chorar: “drama”.

Pouco depois, a sister falou novamente sobre Arthur com Rodolffo durante a festa de ontem do BBB21. “Ele me provoca, me provoca até eu dizer alguma coisa que ele não gosta. Pra ele ficar assim, fazendo charme”, disparou a paraibana.

O assunto continuou rendendo e a dupla voltou a discutir. Arthur disse que não conseguia fingir que estava tudo bem e Juliette comentou que a dupla tem jogos diferentes: “quantas vezes tu sentiu mentira no meu olho aqui? Eu já menti para você?”. “Acho que não”, respondeu o crossfiteiro durante a festa de ontem do BBB21. “Agora eu quero ver até quando você vai no [alvo] mais fácil”, avaliou a maquiadora.

Thaís e Fiuk trocaram provocações

O casal Thauk somou mais um capítulo ao extenso vai e vem da dupla. Thaís se manteve afastada do brother durante a festa, o que incomodou o cantor. “Achei que você ia me fazer um carinho”, provocou o ator em papo com a dentista. A sister disse que estava cumprindo o combinado da dupla e o brother frisou que a participante dançou de costas para ele durante toda a festa de ontem do BBB21. “Eu cumpri direitinho [o combinado] e você não”, disse Thaís, rindo.

Na pista de dança, Viih Tube conversou com a amiga e aconselhou que ela se afaste de Fiuk ao ouvir da goiana que o cantor estava puxando muito assunto com ela, algo incomum. “Pois é, some, some, que ele vem atrás”, disse Viih Tube.

