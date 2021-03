BBB21: veja como foi a entrevista de Ana Maria Braga com Projota

Na manhã desta quarta-feira (17), Projota, o sexto eliminado do BBB21, foi entrevistado por Ana Maria Braga no programa Mais Você. Durante o bate-papo com o cantor, a apresentadora falou sobre as preferências alimentares do ex-brother, a amizade com Arthur, rivalidade com Fiuk, erros no confinamento e mais. Veja a entrevista de Ana Maria Braga com Projota:

O café da manhã no Mais Você acontece com todos os participantes eliminados do BBB21, sempre no dia seguinte ao paredão que tirou o brother ou sister da casa do reality show.

A apresentadora começou o programa falando sobre a fama de “chato para comer” que Projota ganhou de parte do público do reality. Ana Maria contou para o agora ex-brother que recebeu muitas sugestões na internet sobre o que deveria ser servido no café da manhã com o cantor, os pratos sugeridos foram todos alimentos que Projota não come. “Sugeriram brócolis, queijos, lasanha”, disse Ana Maria.

A apresentadora continuou: “você não citou esse assunto no BBB21, mas conheço bem meu amigo Tiago Leifert, que também tem intolerância a alguns alimentos. Como é essa sua restrição?”. “Essa restrição tem um pouco a ver com o paladar, tenho intolerância a lactose, mas também desde criança não gostava de comer queijo, molho, sempre comi coisas mais simples, então muita coisa eu até não conhecia, e quando fui conhecer um dia, já não gostei”, explicou o artista.

“Tem uma história do arroz inclusive, o pessoal pegou no seu pé porque você tem uma música que diz ‘muleque de vila’ e o pessoal falou ‘muleque de vila que não sabe fazer um arroz’. Arroz você come né? Quer aprender?”, disse a apresentador. “Opa”, respondeu o ex-brother do BBB21, que completou: “quando a gente tava lá no vip, fiz carne, outras coisas, mas o arroz realmente, se eu pegasse pra fazer ia ficar horrível. Eu precisava que alguém me ajudasse ali”.

“Você estava com muita dúvida se devia ir para o BBB21, medo. Você se emocionou quando disse que se a sua esposa tivesse 1% de dúvida você não iria”, disse a apresentadora. “É muito difícil. Um dia antes de eu sair de casa, tive uma conversa com a minha esposa de chegar lá e acontecer alguma coisa que podia estragar algo que eu demorei tanto para construir. Se acontecesse alguma coisa comigo e eu não pudesse mais fazer show, estivesse cancelado, a gente ia pegar nossas coisas e seguir nossa vida. Mas ela sabe o quanto minha carreira é importante pra mim, construí tão devagarinho”, contou o cantor.

O ex-brother do BBB21 continuou: “então falei que se 1% dela acreditasse que eu não deveria sair de lá, eu ficaria em casa. E ela disse: ‘vai, se tudo der errado, a gente segue junto'”. Ana Maria Braga citou a porcentagem de votos que eliminou o cantor, 91,89%, e perguntou como hoje ele enxerga a decisão de ter aceitado o convite para participar do reality show.

“Acho que não tinha como fazer diferente, já estava escrito e a gente só aprende errando”, respondeu. “Você acha que errou?”, quis saber a apresentadora do Mais Você. “Várias vezes”, disse o ex-participante. “Errou em ir para o BBB21?”, questionou Ana. O cantor disse que não, pois se não aceitasse o desafio, o artista disse que talvez não aprendesse com os erros que cometeu no confinamento.

“É momento de refletir sobre isso, não tive ainda tempo de ver todas as coisas. Com a minha esposa aprendi muito e já estou aprendendo de novo, ela me encontrou no hotel e tem várias coisas que ela falou que eu disse: ‘é verdade'”, completou o ex-brother do BBB21.

No #MaisVocê, emocionado, @Projota revela bastidores da conversa com sua esposa e todo apoio dela em relação sua ida ao #BBB21. ⬇️ #CaféComEliminado ☕️ pic.twitter.com/L6Tn6Xi4zn — Mais Você (@MaisVoce) March 17, 2021 Projota analisou eliminações do ‘gabinete do ódio’ Durante o papo com a apresentadora, o ex-brother do BBB21 foi questionado sobre as eliminações de seus aliados, Nego Di, Karol e Lumena, o apelidado “gabinete do ódio”. O cantor analisou o que a saída do trio significou para quem ainda estava no jogo e que buscava uma resposta do público no paredão que o eliminou. A visão de dentro da casa! @Projota explica sua análise durante o #BBB21 e a surpresa ao ser eliminado. Veja! #MaisVocê #CaféComEliminado ⬇️ pic.twitter.com/BPBpxvJiLl — Mais Você (@MaisVoce) March 17, 2021 Projota falou sobre indicação ao paredão Projota falou sobre como agiu após ser indicado por Fiuk ao sétimo paredão do BBB21. A apresentadora falou que o ex-brother poderia ter conversado com o líder da semana, para tentar escapar, mas o cantor comentou: “lá dentro em nenhum momento procurei um líder para falar sobre voto, me pareceu que podia ser algo forçado. Se eu estivesse na liderança e as pessoas ficassem falando comigo, talvez ligasse um alerta em mim”. “Imaginou que se desse o anjo para o Arthur, se voltaria contra você?”, perguntou Ana Maria. “Para mim seria muito estranho não imunizar o Arthur. Pra mim seria muito estranho, para me salvar, não faria isso, não teria essa coragem”, respondeu o ex-confinado do BBB21. Projota vai fazer campanha para eliminar Fiuk do BBB21? Entrevista de Ana Maria Braga com Projota Por conta da revolta de ser indicado ao paredão por Fiuk, o cantor chegou a dizer que faria campanha aqui fora para eliminar o brother. “Me arrependo muito disso, muito. Não vai ser assim, de forma alguma. É muito difícil, a gente lida com sentimentos muito potencializados lá”, comentou Projota. “Se ele for para o paredão agora, você não vai usar os seus 3 milhões [no Instagram]?”, perguntou a apresentadora. “A gente sai e percebe que os problemas são outros, quando saí pela porta do BBB21 comecei a andar pelo estúdio e vendo todo mundo ainda usando as máscaras [por causa da pandemia], mexeu muito comigo. Como vou estar pensando em algo assim? Não tem nem como”, respondeu.

“Arthur foi um grande parceiro seu, mas ao mesmo tempo ficava com a Carla e essa situação, a gente achava aqui, parecia um triângulo amoroso diferente”, disse Ana Maria. “É serio?”, perguntou o brother rindo. Após assistir o VT que a produção do reality show fez sobre o “triângulo”, o cantor comentou: “essa parte aí, o que você quer que eu diga”.

“Quero que você me conte sobre essa relação, como você analisa isso?”, perguntou Ana. Projota falou sobre como começou a relação com o crossfiteiro: “os primeiros dias, dormirmos juntos no chão, dali nasceu uma amizade. A gente nunca se largou, inclusive quando a galera me chamou para fazer parte de outro grupo, sempre falei: ‘o Arthur tá comigo’. Foi parceiro desde os primeiros dias do BBB21“.

Durante a entrevista, Ana Maria perguntou a opinião de Projota sobre o relacionamento que Arthur e Carla tem no BBB21: “não era uma relação amorosa, eles estavam se conhecendo, mas quando se fala ‘amorosa’ penso em amor, eles não estavam namorando, estavam ficando. Tinha dia que eles nem davam bom dia um para o outro”.

“Isso acontece até em casamento”, rebateu Ana. “Você acha que ele não gosta da Carla”, completou a apresentadora. “Hoje, acho que ela gosta mais que ele”, disse o ex-brother do BBB21. “Você acha que ele gostando menos, ele não quer ficar com ela? Que é jogo?”, questionou Ana. “Não acho, eu achava que ele gostava mais, mas quando começaram a surgir os problemas e a Carla passou a me procurar para relatar, eu vi que eles não conseguiam se comunicar.

