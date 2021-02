BBB21: conheça a música ‘Deus Me Proteja’, que viralizou com Juliette

Não basta ser a participante confinada no BBB21 que mais conquistou seguidores nas redes sociais, Juliette mostrou que tem poder de influenciar pessoas. Isso porque, a sister cantou a música Deus Me Proteja, lançada em 2008, e fez a canção se tornar um viral nas plataformas de streaming de áudio. No Spotify, por exemplo, a música figurou em primeiro lugar. Mas, afinal, de quem é a voz por trás de Deus Me Proteja?

Quem canta Deus Me Proteja – BBB21?

A música Deus Me Proteja, interpretada por Juliette no BBB21, é de autoria de Chico César. Cantor e compositor de 57 anos, que nasceu em Catolé do Rocha, na Paraíba, estado em que vive a participante do Big Brother Brasil.

Deus Me Proteja é um dos principais trabalhos de Chico César, que interpretou a música ao lado de Dominguinhos. A canção integra o álbum de estúdio “Francisco, forró y frevo”, de 2008.

De acordo com o que a assessoria do músico divulgou ao jornal A Tarde, a música Deus Me Proteja, cantada por Juliette no BBB21, teve 900% de crescimento nas buscas em plataformas como YouTube e Spotify. No streaming de música, por exemplo, figurou no top, mas manteve o 25º lugar consolidado.

Já no Google, de acordo com a publicação, o aumento das buscas subiu para 5.380%, colocando a canção entre as principais do momento.

Ouça Deus Me Proteja:

- PUBLICIDADE. -

Chico César comemora sucesso

O intérprete de Deus Me Proteja usou as redes sociais para agradecer Juliette e aos fãs do BBB21 que compartilharam a música e ouviram nas plataformas de áudio.

“Muito obrigado pelos compartilhamentos e pelas cantorias em rede nacional. Cada um de nós a seu modo traz o lugar de onde a gente é, de onde a gente vem. Esse lugar transborda em nós, explode em gesto e fala, afeto e música. Ele está naturalmente em nosso jeito de estar no mundo, Nem melhor nem pior, mas nos faz e nós o fazemos”, disse ele.

Outro hit que Juliette promoveu no Big Brother

Não foi apenas Deus Me Proteja que teve sua divulgação impulsionada pelos fãs de Juliette. Na casa mais vigiada do Brasil, a advogada e maquiadora fez um cover de Dona Cila, da cantora Maria Gadu. O sucesso foi estrondoso a ponto do DJ e produtor Bruno Estevez fazer um remix.

- PUBLICIDADE -

A performance de Juliette chamou atenção, inclusive, da própria Maria Gadu que comentou. “Canção que é mais importante pra mim, que foi feita em torno do sentimento da perda da pessoa que eu mais amo, a minha avó, cantada por uma pessoa que não conheço assisto muito pouco, mas posso receber o quão genuína ela é o quão sincera. Me fez muito feliz, fico muito emocionada. Gravando esse vídeo pra agradecer”.