BBB21: eliminação, CAT e mais; veja o que tem hoje (9/2)?

O BBB21 desta terça-feira (8) será marcado pela segunda eliminação da temporada. Arcrebiano, Gilberto e Juliette disputam a preferência do público. O reality show apresentado por Tiago Leifert ainda vai mostrar o perfil de cada emparedado. Veja outras atrações da edição.

Que horas começa o BBB21 hoje (6)?

O BBB21 de hoje começará às 22h45, logo após a exibição de A Força do Querer, novela das nove assinada por Gloria Perez que está sendo reapresentada no horário nobre da Globo. O programa que tem direção de Rodrigo Dourado e direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, sofre alterações em seu horário de exibição.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

De acordo com o site oficial da Globo, o horário de exibição do BBB21 sofre alterações ao longo da semana, podendo variar entre 22h20 e 22h45. Sempre após a novela A Força do Querer (de segunda-feira a sábado) e do Fantástico (aos domingos).

O que tem hoje no Big Brother de terça-feira?

A casa vai perder mais um morador. Isso porque, na noite desta terça-feira (9) o programa terá a sua segunda eliminação. Arcrebiano, Gilberto e Juliette disputam a preferência do público no paredão da semana. Além da eliminação da vez, o programa terá o CAT BBB, comandado por Rafael Portugal.

O humorista vai ouvir as principais reclamações do público sobre os últimos acontecimentos do BBB21 e comentar com humor ácido que o público adora.

A edição especial de eliminação também vai eleger um participante que se destacou na semana e mostrar um perfil destacando as melhores jogadas na casa mais vigiada do Brasil. Por fim, os participantes vão responder perguntas de Tiago Leifert, apresentador do reality show, sobre quem deve sair na berlinda.

Como o paredão foi formado?

O segundo paredão foi formado pela metade com a dinâmica do Big Fone. O telefone tocou três vezes, sendo que a primeiro ocorreu no programa de sexta-feira (5) ao vivo. Arcrebiano atendeu a chamada e imunizou Juliette e colocou Thaís no paredão.

O Big Fone voltou a tocar na manhã de domingo (7) e Gilberto atendeu. O economista colocou Karol Conká no paredão e imunizou Sarah. Já no início do mesmo dia, o aparelho tocou novamente e Thaís atendeu. A sister teve que fazer uma troca entre um dos imunes e um dos emparedados. A dentista se salvou da berlinda e colocou Juliette.

No programa ao vivo, Carla Diaz, anjo da semana, imunizou Camilla de Lucas. Arthur, líder, indicou Gilberto ao paredão. A casa votou no confessionário e emparedou Arcrebiano. Na prova bate e volta, Karol se salvou.