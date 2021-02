BBB21: hoje tem festa no reality; saiba que horas começa

A rotina na casa do BBB21 foi alterada essa semana devido a rodada decisiva do Brasileirão em que Flamengo ou Internacional será o campeão do campeonato de futebol. Só para ilustrar, hoje é quinta-feira (25) e já rolou a festa da líder anterior, Sarah, eliminação de Karol Conká e até prova do líder. Para não deixar os participantes com o dia totalmente livre, a produção do Big Brother Brasil decidiu promover uma festinha simples.

Que horas começa a festa no BBB21 hoje?

A festa do BBB21 desta quinta terá inicio às 22h e vai acontecer na área externa da casa mais vigiada do Brasil. A produção vai enviar alguns coolers de bebidas alcoólicas para entreter os confinados, de acordo com Boninho, diretor-geral do Big Brother Brasil. Além disso, uma playlist do reality show que tem apresentação de Tiago Leifert vai divertir o elenco.

Essa será a segunda festa da semana no BBB21. Isso porque, na última segunda-feira (22) aconteceu a festa da então líder Sarah. O evento foi todo escolhido pela analista em marketing e contou como inspiração Los Angeles, cidade dos Estados Unidos em que a sister morou por alguns anos.

Vai ter mais festa no Big Brother?

A terceira festa do Big Brother Brasil (BBB21) está marcada para o sábado (27) e contará com uma mega produção, como normalmente acontece com os eventos do reality show. A produção do Big Brother ainda não revelou qual será o tema e nem se terá atração, como nas semanas anteriores em que Daniela Mercury, Alok e Barões da Pisadinha animaram os confinados.

Como assistir a festa?

A festa do BBB21 de hoje pode ser assistida através do pay-per-view disponibilizado em duas plataformas diferentes. A primeira, na TV por assinatura. É preciso consultar o valor do plano mensal com sua operadora. Já na segunda opção, o Globoplay. No serviço de streaming da Globo é possível acompanhar o evento em tempo real por R$ 22,90.