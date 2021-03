BBB21: Juliette revela que já beijou o ator Thiago Rodrigues

Juliette pode ser do time dos anônimos, mas a sister já teve contato com famoso, e essa interação foi além de um simples “olá” ou autógrafo, a paraibana revelou em papo com colegas no BBB21 que já ficou com um ator da Globo, e apesar de não revelar o nome do artista, não foi difícil para descobrirem. O ex affair da advogada é o ator Thiago Rodrigues.

BBB21 – Quando Juliette ficou com Thiago Rodrigues?

Na madrugada desta segunda-feira (29), Juliette conversava com alguma colegas do BBB21 sobre um carnaval em que acabou ficando com um famoso e comentou: “ô minha gente, que besteira, foi só um beijo. Ele não sabia nem meu nome, só me beijou”.

Juliette contou detalhes sobre o momento, mas disse não se lembrar o nome do ator, apenas comentou que ele já havia atuado em Malhação: “ele fez a novela que tinha aquela menina Betina, ele tem um olho azul bem lindo”. “O Thiago Rodrigues”, comentou Thaís, animada. A sister do BBB21 reconheceu o nome e confirmou: “isso, esse bonitão mesmo”.

As confinadas continuaram conversando sobre o assunto e como Camilla não havia reconhecido o nome do ator, Thaís e Juliette começaram a explicar para a sister do BBB21 a aparência de Thiago.

Juliette ganhou música de MC

Agora que participou do BBB21, Juliette já pode se considerar famosa, e não só por conta de seus mais de 16 milhões de seguidores no Instagram, número maior do que muito artista por aí, mas também porque agora a sister tem até uma música própria. MC Niack, dono do hit “Oh Juliana”, fez uma versão totalmente nova da música, trocando a letra da canção para falar da paraibana no Big Brother Brasil. Ouça:

