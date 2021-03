BBB21: MC muda letra e lança versão de ‘Oh Juliana’ sobre Juliette; ouça

Sempre que o hit “Oh Juliana” toca no confinamento, Juliette faz questão de trocar a letra da canção e cantar “Oh Juliette” no BBB21. A sister já disse que esta é a sua música e agora a maquiadora finalmente tem a sua versão oficialmente, MC Niack, dono do hit, fez uma letra totalmente nova sobre a sister no Big Brother Brasil e lançou o “Oh Juliette”.

Ouça a versão de “Oh Juliana” sobre Juliette no BBB21

Na manhã deste sábado (27), MC Niack publicou um vídeo no Instagram e escreveu: “Oh Juliette, pra tu tá facin. Missão pra vocês, família! Bora compartilhar essa versão até chegar na Juliette“.

No vídeo, o cantor mostrou uma versão totalmente nova de “Oh Juliana”, em que fala sobre Juliette no BBB21. O trecho mais famoso da canção saiu de “Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão. Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão. Dançando rave ou Mandela sei qual é tua intenção. Faz carinha de safada batendo o popô no chão. Oh, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caio em qualquer papim” para ser “Melhor sorriso, é dona, simpatia no olhar. Quando toca Oh Juliana não para de balançar. Então fiz essa canção só para te homenagear, quero ouvir você jogando até na final tu chegar. Oh Juliette pra tu tá facin, continua desse jeito que você vai até o fim. Então concentra concentra, só não vai pro paredão. Prepara prepara, para levar várias cifras de montão”.

“Eeeee! Coisa linda! Ficou bom isso aí, hein! Obrigada, lindeza”, agradeceu o perfil oficial de Juliette nos comentários da publicação do cantor sobre a sister do BBB21.

Juliette alcança 16 milhões no Instagram

Na tarde de ontem, sexta-feira (26), o perfil oficial de Juliette comemorou os 16 milhões de seguidores que a confinada do BBB21 conseguiu no Instagram. A sister tem ganhado novos fãs na rede social em uma velocidade nunca antes vista para algum participante do Big Brother e quebrou o recorde de sister ou brother que mais ganhou seguidores enquanto no confinamento do programa.

