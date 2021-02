BBB21: Arcrebiano sobre Karol Conka: ‘está bloqueada, quero distância’

Arcrebiano, o Bil do BBB21, teve um breve, mas turbulento romance com Karol Conka dentro do programa. Depois de eliminado, o educador físico revelou se tem planos de reencontrar com a cantora de ‘Tombei’.

Em seu Instagram, ele comentou sobre como vai ficar sua relação com a artista caso ela deixe a casa no paredão desta terça-feira (23).

Arcrebiano vai reencontrar Karol Conka?

Dentro da do BBB21, Karol Conka disse que gostaria de ver Arcrebiano novamente. A sister comentou que iria ligar para o ex-BBB. Mas Bil não parece estar de acordo com essa ideia.

No perfil de fofocas ‘Cutucadas’ do Instagram, ele respondeu sobre o assunto. “Tomara que ela veja tudo que ela fez e enxergue a realidade disso, que Deus abençoe a vida dela. Tá bloqueada há muito tempo e quero distância”, disparou o capixaba.

Ex-BBB disse que se sentiu manipulado por Karol

Depois de sair no segundo paredão do BBB21, Arcrebiano participou do programa Mais Você. Em conversa com Ana Maria Braga, ele disse que ao ver o programa de fora, sentiu que foi manipulado por Karol Conka durante o jogo.

“Fui muito manipulado no BBB. E as meninas também foram alvo de uma manipulação da Karol. Ainda estou muito triste com a situação que me envolveu com a Carlinha e o Arthur”, comentou.

Segundo ele, a cantora o tratava de forma possessiva. “Deixei claro para Karol que não gosto muito de mulher que fica em cima, me apertando. Ela começou a me cobrar que eu não estava retribuindo afeto. A Karol enlouqueceu”, afirmou ele.

Arcrebiano torce pela eliminação de Karol no BBB21

Quando Karol Conka foi indicada ao paredão por Sarah – líder da semana, Arcrebiano foi um dos que mais comemorou. A cantora disputa a permanência com Gilberto e Arthur no BBB21.

Ligado no programa deste domingo (21), Bil gravou Stories e comentou enquanto Karol fazia seu discurso de 30 segundos pedindo para ficar: “Fala muito! Fala muito! Terça-feira 100% de rejeição!”. Também no Twitter, ele compartilhou um vídeo dançando depois que Karol foi para a berlinda. “Fora cobra”, escreveu ele.

