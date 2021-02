BBB21: madrugada pós paredão tem briga e reunião de condomínio

Kerline foi a primeira eliminada do BBB21, a modelo se despediu do confinamento na noite de terça-feira (2). Após a saída da modelo, o clima não ficou tranquilo na casa. Juliette pediu para se reunir com os colegas para dizer algo, mas a “reunião de condomínio” acabou não dando muito certo.

Lucas Penteado e Nego Di tiveram uma briga na cozinha e o humorista foi bastante criticado na web por conta de um comentário que fez durante a discussão. Veja como foi a madrugada do BBB21:

Juliette pediu reunião de condomínio no BBB21

Assim que o programa da noite de terça (2), marcado pela eliminação de Kerline, chegou ao fim, Juliette pediu para se reunir com os colegas, pois tinha algo a dizer. Nem todos atenderam ao pedido da paraibana, mas grande parte sentou no gramado para escutar.

Juliette disse que não estava se sentindo compreendida na casa e que estava acuada por conta de atitudes de alguns participantes do BBB21. Em troca, ela recebeu uma resposta dura de Viih Tube: “a gente não é obrigado a gostar da sua arrogância”.

Durante a “reunião de condomínio”, a sister revelou que estava se sentindo motivo de piada dos colegas e contou que sabe que alguns participantes do BBB21 tiraram sarro de seu sotaque e a imitaram. Alguns brothers que estavam na conversa não acreditaram na informação de Juliette, pois a advogada não se sentiu confortável para revelar nomes.

Depois de falar com todos os colegas do BBB21, Juliette sentou para conversar sozinha com Viih Tube, mas o resultado não foi o esperado, a youtuber disse que quer se afastar.

Juliette o seu único erro aí, foi dizer que a Viih Tube, pq ela não foi uma amiga DE VERDADE, eu não vejo essa arrogância nela, muito julgamento, as pessoas deveriam entender o jeito, os erros acontecem e as pessoas mudam, mas nesse caso não é erro #BBB221 pic.twitter.com/sc1ZzE0rhp — ;;jeo (@twjesz) February 3, 2021

JULIETTE FAZ UM DESABAFO/CONVERSA, VIIH TUBE PERDE UM POUCO A PACIENCIA PARTE 6#BBB21 pic.twitter.com/YolPUCvIno — BBB Comments (@alleatories) February 3, 2021

juliette: vc ta me dando uma 2° chance? viih tube: nao, nao to. eu to pedido pra afastar. meu deus véi Q Q A JULIETTE FEZ PRA JUSTIFICAR ODIAREM ELA DESSE JEITO E TRATAREM A BICHINHA FEITO UM MONSTRO?🥺 #BBB21 pic.twitter.com/fM7NlpcNkc — ste (@etserbu) February 3, 2021

GENTE A VIIH TUBE DEU UM EMPURRÃO NA MÃO DA JULIETTE #BBB21 pic.twitter.com/wkpO2CgTyx — Filipe 🦋 (@Filipesantosj) February 3, 2021

momento que Juliette diz que pessoas debochavam de seu sotaque e flashback mostrando quem zombou #BBB21 pic.twitter.com/whIFHUERNN — Séries Brasil (@SeriesBrasil) February 3, 2021

Nego Di e Lucas brigaram na madrugada

Lucas e Nego Di tiveram um desentendimento na cozinha, a dupla acabou brigando e o humorista chamou o colega de confinamento do BBB21 de irresponsável. Durante a discussão, Nego Di disparou: “que revolução tu faz, mano? Defendendo vagabundo?”. O momento acabou gerando polêmica nas redes, o humorista foi criticado pelos “vagabundos” defendidos por Lucas, que foi um dos líderes do movimento que ocupou escolas em São Paulo em 2015. O movimento aconteceu em protesto a proposta de reorganização do ensino público na administração de Geraldo Alckimin, na época governador.

Na internet muitos se pronunciaram sobre a fala de Nego Di, até mesmo famosos como Felipe Neto.

E o clima esquentou na cozinha, o papo entre Nego Di e Lucas continua #bbb21 Vídeo: Reprodução | Rede Globo pic.twitter.com/SGiNKScIW8 — Lucas Koka Penteado 🏀 (@koka_lucas) February 3, 2021

Nego Di se entregou. E Lucas Penteado pescou. Só faltou o "tá ok?" no final da frase. pic.twitter.com/Hm6AS3HN2e — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) February 3, 2021

“Que revolução que tu fez? Defendendo vagabundo” Essa fala do Nego Di pro Lucas foi, pra mim, a PIOR e mais nefasta fala desse BBB. Ela tá carregada de tudo de mais vil q alguém poderia inserir numa única frase. Triste. Muito, muito triste. — Felipe Neto (@felipeneto) February 3, 2021

Os vagabundos que o Lucas defende segundo Nego Di. Estudantes secundaristas em luta pela educação. pic.twitter.com/GC0GxJHy1z — Tati Nefertari (@TatiNefertari) February 3, 2021

Lumena ouviu conversa atrás da porta

Enquanto Karol Conká e Lucas conversavam em um dos quartos do BBB21, Lumena ficou atrás da porta escutando o papo. O momento acabou virando meme.

lumena ouvindo a conversa de lucas com karol por trás da porta #bbb21 pic.twitter.com/Vacp58GPU2 — kaique (@kaiquebritor) February 3, 2021

cuidado quando for abrir sua porta pode ser que a Lumena esteja do outro lado te ouvindo #BBB21 pic.twitter.com/s9OKmM73ZN — Séries Brasil (@SeriesBrasil) February 3, 2021

a lumena ouvindo atrás da porta pra ter certeza que não tão falando algo que ela problematizaria #BBB21 pic.twitter.com/wyqMyvayMQ — Juliane com e de exu 🏳️‍🌈 (@exuliane) February 3, 2021

medo de ir beber água agora e a lumena tá atrás da porta esperando pra me repreender — DOUGRAS (@dougraz) February 3, 2021

