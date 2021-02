BBB21: que horas começa o reality hoje (11/2)?

O Big Brother Brasil (BBB21) desta quinta-feira (11) vai definir o terceiro líder da temporada do reality show. A atração que tem apresentação de Tiago Leifert vai ao ar a partir das 22h45, um hora mais cedo que o episódio anterior que começou após o Futebol.

Que horas começa o BBB21 na Globo?

O BBB21 desta quinta-feira (11) começará às 22h45 logo após a reapresentação da novela das nove A Força do Querer, De acordo com a programação oficial da TV Globo, divulgada no site oficial da emissora, a exibição do reality show de confinamento poderá sofrer alterações para mais ou para menos.

A Globo detalha no site oficial da programação que o programa sofre alterações em relação ao horário de exibição ao longo da semana, podendo variar entre 22h20 e 23h45.

O que tem hoje (10/2) no Big Brother

O BBB21 desta quinta-feira (10) vai definir o terceiro líder da temporada. A prova vai ser individual, diferente das duas semanas anteriores em que foi em dupla. Atual líder, Arthur terá que vetar duas pessoas da prova. A produção do reality show ainda não revelou detalhes de como será o desafio da vez.

O programa do confinamento global ainda vai mostrar como foi a festa do líder Arthur, que contou com Carla Diaz e Arthur se beijando na pista de dança e sendo aplaudidos pelos demais participantes.

A edição desta quinta-feira (10) do Big Brother Brasil também vai exibir o resumo do dia dos participantes do BBB21. Além disso, Tiago Leifert, apresentador da atração, vai contar ao público como será a dinâmica da semana que vai definir mais um paredão. O reality show tem direção de Rodrigo Dourado e direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho.