BBB21: que horas começa o reality hoje (4/2)?

O BBB21 que será exibido na noite desta quinta-feira (4) começará a partir das 22h35, logo após a reapresentação da novela das nove A Força do Querer. O programa apresentado por Tiago Leifert terá a segunda prova do líder da temporada. Além disso, o público vai acompanhar o resumo da festa do líder Nego Di.

Que horas começa o BBB21 na Globo?

A Globo divulgou que o BBB21 desta quinta-feira (4) começará as 22h35, 10 minutos mais cedo que o episódio do dia anterior, marcado pela eliminação de Kerline. O reality show, que tem direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, vai exibir os melhores momento da primeira festa do líder.

De acordo com informações publicadas no site oficial da programação da Globo, o BBB21 sofre alterações em seu horário de exibição ao longo da semana. O programa entra no ar entre 22h20 e 22h45, não tendo um horário fixo na programação da emissora carioca.

O que tem hoje (4/2) no Big Brother

O Big Brother Brasil desta quinta-feira (4) vai exibir ao vivo a segunda prova do líder da temporada. Nego Di vai passar a coroa para o vencedor da disputa. No entanto, o brother também participará da prova e terá o poder do veto, em que vai tirar um concorrente da disputa pelo cargo mais cobiçado do reality show.

O BBB21 também vai exibir a festa bar-barbearia promovida pelo então líder Nego Di. O famoso escolheu uma festa tendo um cardápio de festa infantil (como hambúrguer, coxinha e salgados diversos). Além disso, churrasco brasileiro, cerveja e diversas bebidas alcóolicas.

O evento foi marcado pelo beijo de Fiuk e Thaís, além das investidas de Karol Conká em Arcrebiano. Durante a festa, Rodolffo e Sarah comemoraram a permanência no reality show. Eles disputaram a preferência do público em paredão contra a digital influencer Kerline.

Como assistir o BBB21?

O BBB21, reality show de confinamento apresentado por Tiago Leifert e que tem Rafael Portugal no elenco, além de Ana Clara Lima, Vivian Amorim e Rhudson Victor, pode ser assistido 24 horas por dia por meio do pay-per-view na TV por assinatura. Os valores sofrem alterações de acordo com cada operadora que disponibiliza a transmissão do reality show em tempo real.

O Big Brother Brasil também tem transmissão 24 horas por dia no Globoplay, serviço de streaming da Globo. Para assistir ao programa, é necessário assinar um pacote mensal de R$ 22,90.

O BBB21 também pode ser acompanhado diariamente na TV aberta através da Globo entre 22h20 e 22h45. A emissora também promove alguns flashes durante a madrugada em horários não definidos.