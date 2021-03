BBB21: saiba como assistir o Bate-papo BBB com o eliminado de hoje

Carla Diaz, Fiuk ou Rodolffo será eliminado nesta terça-feira (23/3) do BBB21 e vai conversar com a ex-BBB Ana Clara Lima no programa Bate-Papo BBB ao vivo, na Rede BBB. A participação na atração de entrevistas é um dos primeiros compromissos de todo eliminado do Big Brother Brasil. Veja que horas começa o Bate-Papo BBB com Ana Clara e como assistir.

Como assistir o Bate-Papo BBB ao vivo com Ana Clara?

O Bate-Papo BBB de Ana Clara com o eliminado da noite de hoje do BBB21 será transmitido ao vivo no Globoplay, serviço de streaming da TV Globo, logo após a exibição do reality show na TV aberta. A transmissão também será feita parcialmente nas principais redes sociais do programa como Twitter, Facebook e Instagram. No Gshow, a entrevista também será exibida.

Para assistir gratuitamente o Bate-Papo BBB na Globoplay é necessário acessar o campo ao vivo na TV, logo depois selecionar o campo BBB. A atração da Rede BBB aparece disponível somente em dias de eliminação. Também é possível assistir no site oficial do Big Brother Brasil, o Gshow.

Como assistir ao BBB21?

O Big Brother Brasil é exibido diariamente na TV aberta pela TV Globo logo após a novela Amor de Mãe. Exceto às quartas em que a atração entra no ar após a cobertura do Futebol e aos domingos após o Fantástico. O horário de exibição do Big Brother Brasil pode sofrer alterações para mais ou para menos (entre 22h20 e 23h50), mas nesta terça-feira (23) começará a partir das 22h45. Já o Bate-papo BBB começará logo após da exibição do reality show na TV aberta.

O reality show pode ser assistido 24 horas por dia através do pay-per-view disponibilizado na TV por assinatura (os valores variam de acordo com a operadora). O pacote permite o usuário acompanhar o BBB21 em todo real com mosaico de câmeras e recurso de interatividade.

No Globoplay, serviço de streaming da Globo, são disponibilizadas 11 câmeras espalhadas pela casa mais vigiada do Brasil. As mensais custam R$ 22,90.