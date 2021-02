BBB21: saiba como funciona o atendimento psicológico aos brothers

Já pensou ficar três meses confinado em uma mansão com mais de 70 câmeras e sem direito a qualquer contato com o mundo exterior (através de telefone, TV ou internet)? Os brothers e sisters que se inscreveram para participar do BBB21, por exemplo, estão nessa situação.

Além da convivência com pessoas de personalidades diferentes, existe a pressão psicológica por decisões que podem mudar o rumo do jogo de cada um. Com isso, no Big Brother Brasil, a Globo disponibiliza uma vez por semana atendimento psicológico para que os participantes possam ‘colocar pra fora’ seus sentimentos e angústias adquiridos na casa mais vigiada do Brasil.

Que dia é a consulta com a psicóloga do BBB21?

No início dessa semana, a produção do BBB21 anunciou aos brothers e sisters que uma vez a cada 7 dias todos terão direito a atendimento psicológico. No entanto, fica a critério de qualquer um passar pela profissional da saúde. Os atendimentos ocorrem toda quarta-feira sem previsão para horário de início ou término.

Como funciona o atendimento com a psicóloga do Big Brother?

O atendimento com a psicóloga do BBB21 é confidencial e não pode ser acompanhado pelo público do reality show que tem apresentação de Tiago Leifert. Entretanto, nesta quarta-feira (17), Gilberto e Thaís deixaram escapar como funciona a sessão com a profissional.

O assunto surgiu quando Carla Diaz tinha acabado de sair do confessionário, onde acontecem os atendimentos. A atriz questionou quem iria querer a conversar com a psicóloga do reality show, quando Arthur, que vive um affair com a famosa, aceitou. Sarah então disse que nunca conversou com a profissional do BBB21, foi quando Gil e Thaís entregaram como tudo acontece.

“Eu contei para ela o que aconteceu. Ela não dá a opinião dela. Ela pega suas ideias e organiza na sua cabeça. Ela diz: ‘essas são só suas informações, eu não posso dar opinião”, disse o economista, entregando que a psicóloga recebeu ordens da produção para não interferir no andar do confinamento

Thaís então fez uma observação do trabalho da profissional contratada pela Globo para atuar no Big Brother Brasil. “Ela vê tudo né, ela não pode opinar. Ela instiga a pensar”, disse a dentista.