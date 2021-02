BBB21: saiba quem Arthur vai vetar na prova do líder de hoje (11/2)

Arthur, líder da semana, decidiu quem vetar na prova do líder do BBB21 desta quinta-feira (11). Em conversa com Projota, o educador físico disse que Gilberto é forte no jogo e que poderia ser um risco para ele o colega ganhar a liderança.

No último paredão de domingo (07), Arthur indicou o pernambucano ao paredão, no entanto, ele escapou. Inclusive, Gil foi o menos votado e Arcrebiano foi o segundo eliminado do reality show.

Arthur pretende vetar Gilberto na prova do líder do BBB21

Enquanto conversava com Projota no quarto do líder do BBB21, Arthur comentou que iria vetar Gilberto da prova. “Não tem jeito eu vou ter que vetar ele hoje”, começou.

Projota concorda: “mas é, ele é um jogador forte e você votou nele, não tem como ele não entender isso”. “E ele está falando pra todo mundo que eu sou lá pra quinta, sexta opção dele. Diz ele que não votaria em mim”, ponderou o capixaba.

“Mas é que ele arranja treta com as pessoas”, concordou o rapper. Arthur ainda argumentou: “mas imagina, eu não veto, ele ganha a prova e me coloca [no paredão]?”.

“Ele é jogador. Já fala isso pra entrar na minha mente”, continua Projota. Mesmo pensativo, Arthur completa: “se tiver que ser vai ser ele, infelizmente”.

Artur cara de kur, confirmou que vai vetar o Gil. pic.twitter.com/BlMmlWpHZ5 — Observadora (@aintuitiva) February 11, 2021

- PUBLICIDADE -

Que horas será a prova do líder hoje?

A prova do líder começa sempre no programa ao vivo, com o comando de Tiago Leifert. O BBB21 inicia entre 22h20 e 22h35, sempre após a novela A Força do Querer, que está em reprise na Globo.

Todas as quintas, os participantes têm a chance de conquistar a liderança na casa. O líder anterior tem direito ao poder do ‘não’, em que veta um dos colegas de participar da disputa principal da casa.

Como será a terceira prova do líder?

As duas primeiras provas líder no BBB21 foram em duplas, mas desta vez, será cada um por si. Segundo Boninho publicou no Instagram, ao responder uma fã, ele deu a dica de que a disputa de hoje será individual. Sendo assim, os participantes não vão precisar escolher quem fica com a liderança e quem fica com o prêmio especial.

Até agora, Nego Di e Arthur foram os líderes no programa. Já nesta quinta-feira (11), Arthur poderá jogar e tentar a liderança novamente, assim como os demais colegas da casa.