BBB21: beijo de Carla e Arthur e ofensas de Karol; veja o resumo da festa

A festa que marca o encerramento da liderança de Arthur no BBB21 começou na noite de quarta-feira (10) e seguiu por toda a madrugada de quinta (11). O tema escolhido pelo instrutor de Crossfit foi “roda de samba” e ganhou o título de “Resenha do Arthur”. Durante a comemoração, os brothers tocaram instrumentos e cantaram, todos puderam brincar um pouco no microfone, mas o foco foi dos participantes músicos. Também rolou o primeiro aguardado beijo entre Arthur e Carla Diaz.

E Karol Conká já tem um novo desafeto na casa: Viih Tube. A cantora não poupou críticas à youtuber, disse que continua sendo julgada por um erro, acusou a influenciadora digital de desprezá-la e até chegou a falar sobre dar uma voadora na sister do BBB21.

Beijo de Carla e Arthur no BBB21

Depois de muitas flechadas no aplicativo de paquera do confinamento, flertes e declarações, o casal Carla e Arthur finalmente aconteceu. Os dois conversaram muito na festa do líder e a atriz comentou que faria o momento do primeiro beijo acontecer se o brother a “flechasse pessoalmente” de novo.

O instrutor de Crossfit ficou em posição e imitou uma flechada, em seguida os dois se beijaram e vários participantes do BBB21 comemoraram. Depois a dupla voltou a se beijar.

A FLECHA AO VIVO RESOLVEU. Ufa! Carla e Arthur finalmente! 🙌🏼 #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/EEDfRqjOnf — Social Media do BBBragantini ✌🏼 (@mibragantini) February 11, 2021

Carla e Arthur se beijaram de novo. #BBB21 pic.twitter.com/z2P10MY9y4 — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 11, 2021

Karol ataca Viih Tube

Karol ficou irritada durante grande parte da festa com Viih Tube. A cantora não tem gostado da forma que tem sido tratada pela youtuber e soltou várias críticas à Viih. Em papo com Fiuk, a sister do BBB21 reclamou: “não sou obrigada a ficar levando patada, não é porque eu fiz um erro e já me redimi que vou ficar todos os dias levantando patadinha e olhares de desprezo”.

Em outra conversa sobre Viih Tube, dessa vez com Lumena presente, Karol Conká disparou: “essa vibe não me pertence, a partir do momento que eu pedi perdão e fui perdoada, isso não me pertence mais. Aí vem uma nova festa e a outra menininha fica: ‘amanhã tem festa, não quero ninguém brigando’. Quase olhei pra ela e fiz assim ó: ‘você já é de maior? Então já dá para te dar uma voadora. Você já é de maior? Então para de falar igual a Hello Kitty. Ah, a Hello Kitty não fala, para de falar igual a Peppa'”.

Karol diz que Carla e Viih Tube olham ela com desprezo. #BBB21 pic.twitter.com/gOGgeg905j — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 11, 2021

NOVA VÍTIMA? Karol falando da Viih Tube para Fiuk e Lumena.

Karol: "Quase falei pra ela ‘Você já é de maior, então já posso te dar uma voadora. Já é de maior? Então para de falar igual a Hello Kitty, ah Hello Kitty não fala, então para de falar igual a Peppa." #BBB21 pic.twitter.com/l7nYGtW6Im — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 11, 2021

Fiuk e Thaís no BBB21

Durante a festa Thaís mostrou vontade de ficar novamente com o filho de Fábio Júnior, mas o cantor não retribuiu o interesse e falou sobre antes de criarem algum relacionamento no reality, se conhecerem melhor.

Fiuk diz para Thaís que só ficaria com ela de novo quando eles entrarem em sintonia, contrário disso é brincar com coisa séria. #BBB21 pic.twitter.com/2f9bipO0vD — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 11, 2021

Veja como foram algumas apresentações da noite:

Os brothers e sisters que são do mundo da música aproveitaram os instrumentos e microfone cedidos pela produção para se apresentarem durante a festa do BBB21.

mano……. o fiuk é o único cantor da casa que canta da mesma forma no ao vivo e nas gravações 😮 pic.twitter.com/3lIAIfZNat — ana viúva de microbiette (@antunestuita) February 11, 2021

“Mamacita fala, vagabundo senta […] Já que é pra tombar, tombei.” Karol Conká canta sua música Tombei. #BBB21 pic.twitter.com/KPJHpriT6j — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 11, 2021

Projota fez uma rima sobre Gilberto. #BBB21 pic.twitter.com/Ok0leo8tis — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 11, 2021

Chocando muitas pessoas inclusive eu, Caio demonstra que no ao vivo tem mais afinação que o próprio Projota, esperando Juliette dar aula de canto pra Karol Conka #BBB21 pic.twitter.com/BcIQ52zL6b — cadela de juliette🌵 (@paulovinileone) February 11, 2021

Por que você foi estragar tudo, projota? 💔 pic.twitter.com/AXXdu6G4om — rafa bastiana (@loucareality) February 11, 2021

a rima do projota pra juliette 🗣 pic.twitter.com/Kv8DA9SFIl — castiel (@tuitacastiel) February 11, 2021

Juliette e Rodolffo cantando "Eu sei de cor", música da cantora Marília Mendonça. #BBB21 pic.twitter.com/68XUN2eqFm — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 11, 2021

Rodolffo e Karol cantando "Pais e Filhos" de Legião Urbana. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã… 🤔 #BBB21 pic.twitter.com/1P7rh6inFa — Central de Info. BBB21 1️⃣ (@infosbbb21) February 11, 2021

Rodolffo tocando e cantando. Tudo pra mim ❤️ Imagem/Reprodução: BBB21 GloboPlay pic.twitter.com/dEH5SvgHg6 — Nara 🕊 (@_naratb) February 11, 2021

