BBB21: sexta ou sábado? Veja que dia vai ser a próxima festa do BBB

Os brothers do reality show tem o privilégio de participarem de duas festas por semana no confinamento. A primeira delas é a comemoração do líder, que sempre acontece nas quartas-feiras, a segunda é a festa do final da semana, que tem o tema, playlist e cardápio decididos inteiramente pela produção do BBB21.

Essa festa do final de semana pode variar entre sexta-feira e sábado e a cada nova semana do programa, segue um cronograma diferente, já que a realização das provas do líder, na quinta-feira, se forem de resistência, afetam a realização da comemoração, assim como a agenda dos artistas convidados para cantarem no confinamento do reality show. E nesta semana, a festa vai ser sexta ou sábado? Nem sempre a produção revela com antecedência, mas felizmente Tiago Leifert já soltou esse spoiler para a gente durante o programa ao vivo de ontem (1), o apresentador do BBB21 disse que a festa desta semana será no sábado (3).

Que horas vai começar a festa do BBB21 (3)?

As festas do final de semana costumam ter seu início no programa ao vivo, após Leifert dar permissão aos confinados que sigam para a área externa. A edição de amanhã, sábado (3), irá começar às 22h30, depois da novela Amor de Mãe, segundo a programação oficial da TV Globo. De acordo com o cronograma da emissora, o programa deste sábado irá ter cerca de 35 minutos de duração.

Vai ter show para os brothers?

As festas do líderes nunca tem convidados, mas as do fim de semana sim, porém não são todas as semanas que os brothers são agraciados com shows. A produção não revela com muita antecedência se a comemoração terá algum artistas se apresentando, mas costuma avisar no dia da festa, no período da tarde ou começo da noite, se haverá atrações especiais na comemoração dos brothers e se sim, quem é o artista convidado da vez. Na semana passada, a festa do BBB21 contou com um show de Dennis DJ.

