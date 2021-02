BBB21: veja o ranking de opção de voto de Juliette e Gil

Arcrebiano deixou o BBB21, mas na casa mais vigiada do Brasil o jogo continua. Gilberto e Juliette conversaram sobre o andamento do jogo nesta na noite desta quarta-feira (10) e definiram um ranking de alvos para a próxima formação de paredão no reality show de confinamento.

Gilberto e Juliette falam sobre o jogo no BBB21

Gilberto e Juliette discutiram sobre os últimos acontecimentos no BBB21. O economista ressaltou uma discussão que teve com Karol Conká durante o jogo da discórdia em que diz que ela influencia os demais participantes na decisão do voto no confessionário.

“Conversei com Karol tudinho, não apaga o que aconteceu. Continuo com pensamento de jogo. Agora, minhas duas opções de votos são Projota e [Nego] Di”, disse o amigo de Sarah.

Juliette concordou com voto em Karol Conká, mas ressaltou que ainda não encontrou motivos para votar em Projota. “Eu não voto em Projota agora não, isso é fato. Não tenho motivos”.

Gilberto, então, confessou que passou por uma situação desagradável com o brother. “Hoje ele me olhou com um olhar tão estranho. Me olhou com desdém. Foi um negócio tão forte que eu olhei de novo e fiquei todo sem jeito”, desabafou. Já Juliette, tentou amenizar: “Ele é assim, ele olha de cabeça baixa, ele tem vergonha”.

Qual o ranking de opção de voto de Gilberto e Juliette?

Durante a conversa, a dupla definiu um ranking de opções de voto no BBB21. Karol Conká está presente nas listas dos dois participantes do reality show.

Gilberto: Projota Nego Di e Karol.

Juliette: Nego Di, Lumena, Karol , Arthur e Fiuk

O jogo de Gilberto e Juliette

A decisão de Gilberto já foi antecipada pelo brother em uma conversa que teve com Sarah no início da semana. Na ocasião, o brother criticou o jogo de Nego Di afirmando que ele se acha o ‘Salvador da Pátria’ e que influencia os demais participantes, exceto ele e as duas amigas. “Nego Di chega, diz que formou um grupo de pessoas fortes. Objetivo dele. Quando tem a situação do Lucas, Lucas estava certo. Quando ele sabe do que Lucas fez, ele pensa que Lucas está queimado. Ele se afasta, vira o defensor das mulheres fortes. Está entendendo a manipulação dele? [Ele me disse]: ‘Todo mundo que se relaciona com Lucas vai ter a imagem queimada com ele. Vou atacar eles [o grupo que defende Lucas] e eu ganho o público inteiro ao meu favor'”, observou Gilberto. Por fim, o economista disse que o objetivo de Nego Di é sair de situações como o herói. “Nego Di tentando reverter a situação, salvando a casa do vilão Lucas. O grande salvador da Pátria. Quando ele bota a Carlinha para dormir, ele fala ‘eu apartei’, ‘eu salvei’. Bondade no coração? Não sou burra.” Sarah agradece o toque do amigo: “Graças a Deus, tenho você ao meu lado“.

Para Juliette, o seu foco principal é Nego Di. A sister presenciou o humorista a imitando e debochando do seu jeito em se comunicar com as pessoas. Em conversa com Projota, a sister desabafou. “Ele não tinha o direito de fazer piada comigo porque ele não é meu amigo. Ele não parou. Continuou me imitando”.