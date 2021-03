BBB21: como assistir o Bate-papo BBB com o eliminado de hoje

A casa vigiada do Brasil vai deixar de ter mais um morador na noite desta terça-feira (2/3), dia de eliminação no BBB21. O eliminado do paredão entre Arthur, Lumena e Projota vai participar do Bate-papo BBB com Ana Clara Lima após a edição ao vivo do reality show apresentado por Tiago Leifert.

O programete de entrevistas vai relembrar a passagem do quinto eliminado do BBB21 ao longo das últimas semanas do confinamento. Além disso, o eliminado vai ficar sabendo quais participantes falaram mal dele pelas costas e o número de seguidores no Instagram.

Como assistir o Bate-papo BBB com Ana Clara?

O Bate-papo BBB com apresentação de Ana Clara será exibido a partir das 00h, logo após o término da edição ao vivo do Big Brother Brasil na TV Globo. O programa não terá exibição na TV aberta, mas pode ser assistido no Globoplay, serviço de streaming da emissora carioca.

A entrevista com o eliminado no Bate-papo BBB com Ana Clara também pode ser assistido no site oficial do BBB21 no Gshow. A Globo também disponibiliza uma terceira tela para o público acompanhar a entrevista com pequenos flashes nas principais redes sociais do reality show.

A entrevista com o eliminado fica disponível na íntegra no site oficial do programa e pode ser assistida de forma gratuita (sem precisar ser assinante do Globoplay).

- PUBLICIDADE -

Como assistir ao BBB21?

O BBB21 é exibido diariamente pela TV Globo logo após a novela A Força do Querer. Exceto às quartas em que a atração entra no ar após a cobertura do Futebol e aos domingos após o Fantástico. O horário de exibição do Big Brother Brasil pode sofrer alterações para mais ou para menos (entre 22h20 e 23h50).

O reality show pode ser assistido 24 horas por dia através do pay-per-view disponibilizado em duas plataformas: TV por assinatura e serviço de streaming Globoplay.

As duas opções, no entanto, não são gratuitas. É preciso ser assinante para ter acesso a tudo o que rola na casa do BBB21 em tempo real. No Globoplay, as mensais custam R$ 22,90. Já na TV por assinatura, os valores variam de acordo com cada operadora que disponibiliza o canal de transmissão.

Karol Conká agradece perdão do público após recorde de rejeição