Que horas os participantes do BBB 22 entram na casa?

A Globo já divulgou que horas os participantes do BBB 22 entram para o programa. Na quinta-feira, 20 de janeiro, os três últimos brothers – afastados pela covid – completam o time de 20 pessoas para começar o game para valer. No mesmo dia, o grupo participará da prova do líder; veja o cronograma.

Veja que horas os participantes do BBB 22 entram para o reality

A entrada do trio dos participantes do camarote Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar será quinta-feira, 20 de janeiro, às 13 horas (horário de Brasília). O encontro será transmitido ao vivo em um plantão especial do BBB 22 na TV Globo, que vai mostrar o momento exato da entrada de Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar. Depois, a repercussão da inclusão dos membros do camarote no programa poderá ser acompanhada tanto no GloboPlay – pela internet – ou Pay-Per-View, na TV por assinatura.

Os brothers chegam ao programa já com muita emoção e vão disputar uma prova de imunidade também na quinta-feira (20). Nesse caso, somente os membros do grupo Camarote vão disputar a imunidade, uma vez que os membros do Pipoca já protagonizaram a primeira disputa de resistência na madrugada desta quarta-feira, 19 de janeiro. Entre os Pipoca, as participantes Bárbara e Laís levaram a melhor, estão imunes e embolsaram R$ 10 mil.

Dentro da casa mais vigiada do país, os participantes já desconfiam da existência de mais participantes. No entanto, a confirmação do trio só será confirmada quando os participantes entrarem para a casa.

Participantes testaram positivo para a Covid-19

Linn da Quebrada, Jade Picon e Arthur Aguiar ficaram de fora da estreia do Big Brother Brasil porque, durante o pré-confinamento no hotel, testaram positivo para a Covid-19. No anúncio oficial, a Rede Globo contou que alguns membros da equipe do reality testaram positivo junto dos participantes, mas que todos estavam bem e sendo monitorados pela equipe médica da Rede Globo.

Como parte do protocolo estabelecido pela emissora, os participantes infectados não foram desclassificados, mas foram mantidos no confinamento até que fossem liberados pelos médicos.

Apesar de ficarem de fora dos primeiros dias do confinamento, os três participantes com Covid-19 não serão prejudicados na competição: as provas decisivas só serão disputadas depois que o elenco estiver completo dentro da casa.

Cronograma BBB 22

Quinta-feira, 20 de janeiro: entrada dos famosos e prova entre os camarotes; vale imunidade para uma dupla;

Sexta-feira, 21 de janeiro: superprova entre pipocas e camarotes, valendo a liderança e um anjo autoimune;

Sábado, 22 de janeiro: festa;

Domingo, 23 de janeiro: imunização do anjo, indicação do líder e contragolpe do indicado pelo líder. A formação de paredão será triplo, e por isso, cada um da casa vai indicar duas pessoas. Por fim, haverá uma prova bate e volta.

Além de que horas os participantes do BBB 22 entram para o reality, saiba mais sobre Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon.

Quais são os participantes do BBB 22?

Neste ano, os participantes do Big Brother Brasil seguem a mesma configuração da edição anterior: os anônimos (Pipoca) e famosos convidados (Camarote).

Onde assistir o BBB 22?

O BBB 22 está a todo vapor e, desde o último dia 17 de janeiro, invadiu a programação da Rede Globo. O reality é exibido logo depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, por volta das 22H40 (horário de Brasília), tanto no canal aberto da maior emissora do país quanto no GloboPlay.

Na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo e assistir ao principal formato do reality, que é a edição diária pensada para servir como um ‘resumo oficial’ para o público. Na internet, é possível acompanhar o BBB 22 com uma conta do GloboPlay, o serviço de streaming oficial da Rede Globo.

Ao acessar a plataforma, no endereço www.globoplay.globo.com, com uma assinatura ativa, é possível acompanhar o reality de duas maneiras: o mesmo formato da TV ou câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, espalhadas dentro da casa do confinamento.

O acesso ao GloboPlay é restrito aos assinantes da plataforma, que conta com planos a partir de R$ 24,90 ao mês – podendo ser reduzido para R$ 19,90 quando o usuário opta pela assinatura anual.

