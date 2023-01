Porcentagem de votos BBB 23 hoje: como estão as chances dos emparedados

Marília e Fred Nicácio brigam no 1º paredão do BBB 23. Antes uma dupla, agora os participantes jogam sozinhos, buscando uma chance de continuar no jogo. Quem receber a maior porcentagem de votos deixará o quarto secreto nesta quinta (26), enquanto o outro retornará para a casa mais vigiada do Brasil. Para ter uma noção de como está a rejeição do público em relação aos emparedados, consultamos algumas importantes parciais nessa manhã de eliminação.

Como está a porcentagem de votos do 1º paredão do BBB 23 nas parciais

As parciais que consultamos às 07h40 desta quinta-feira (26) de eliminação estão com opiniões divergentes. A do DCI, por exemplo, indica a saída de Marília do reality show. Enquanto isso, o Diário do Nordeste está com empate, já no UOL e no Extra, Fred Nicácio é indicado como o primeiro eliminado da edição de 2023.

Para começar, vamos falar sobre a porcentagem de votos no DCI. Dos mais de 315 mil votos contabilizados até agora, 61,2% dos deles são de Marília, que lidera com folga a votação. Fred Nicácio soma 38,8% dos votos e parece ter chances de permanecer no jogo.

Fred: 38,8%

Marília: 61,2%

A enquete do Em Off, do IG, concorda com esta parcial e também indica a eliminação de Marília. Por lá, a loira está na frente com 50,39% dos mais de 35 mil votos contabilizados. Fred Nicácio vem em seguida com uma diferença pequena e soma 49,59% da rejeição do público neste primeiro paredão.

Fred: 49,59%

Marília: 50,39%

A parcial do Diário do Nordeste está em cima do muro, os brothers estão empatados em 50% cada. A diferença é mínima quando se ignora a porcentagem de votos e foca na quantidade. Fred está na frente por pouco, somando 5540 votos, enquanto a "cabrita" tem 5529 votos, apenas 11 a menos.

Fred: 50%

Marília: 50%

No UOL, o cenário é ruim para Fred Nicácio. Nesta votação, o brother é apontado como o eliminado da semana e soma até então 52,11% dos mais de 117 mil votos computados. Marília está com 47,89% e é apontada com chances de retornar ao confinamento.

Fred: 52,11%

Marília: 47,89%

Para finalizar, também consultamos a enquete do Jornal Extra, que mostra o mesmo cenário apontado pelo UOL. Nesta parcial, Fred Nicácio vem na frente com 56% dos mais de 4800 votos somados. Já Marília está um pouco distante, com 44% dos votos para sair.

Fred: 56%

Marília: 44%

