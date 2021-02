Enquete BBB21: parcial indica primeiro eliminado do programa

O jogo já começou no BBB21! Neste domingo (31), os brothers da edição votaram pela primeira vez e formaram o primeiro paredão da edição. Rodolffo, Sarah e Kerline estão disputando pela permanência no reality show e um deles se despede do programa na noite desta terça-feira (2). A noite de domingo também foi marcada pela Prova Bate e Volta que salvou um participante da berlinda.

Quem será que vai ser o eliminado da semana? A parcial da enquete do Jornal DCI já indica quem pode ser o primeiro do elenco a deixar o BBB21.

Enquete BBB21 – Parcial

De acordo com a parcial da enquete “Quem deve ser eliminado do BBB21?” do Jornal DCI, Kerline é a participante que deve deixar o confinamento na noite de terça (2). A modelo é a mais votada para sair, somando 71,53% dos votos até o momento.

Segundo a enquete, Rodolffo está fora de perigo, já que é o menos votado, com apenas 9,68%, e deve permanecer no BBB21. Respirando mais aliviada que Kerline, Sarah fica com a segunda colocação da enquete, com 18,79%

Como o trio foi parar na berlinda?

Kerline foi a indicação do líder da semana, Nego Di. O humorista disse que a sister não era sua primeira opção de voto, mas que devido as várias imunidades na casa, ela teria que ser sua escolha no momento. Roldolffo foi a indicação do G-6, o grupo dos imunizados, composto por Lumena, Fiuk, Juliette, Viih Tube, Projota e Arthur. Os 6 foram imunizados antes do início do BBB21, por meio de votação do público.

Sarah caiu no paredão por conta do Big Fone, que tocou no sábado (30). O telefone foi atendido por João Luiz, que a colocou na primeira berlinda da temporada.

Quem escapou do paredão?

Arcrebiano foi o sortudo que escapou da berlinda, o modelo conseguiu se salvar duas vezes do mesmo paredão. No sábado (30), o participante acabou no paredão do BBB21 ao ser uma das escolhas de João Luiz que atendeu o primeiro toque do telefone na temporada. Na segunda vez em que o Big Fone tocou, Arcrebiano atendeu e conseguiu se salvar. Neste domingo (31), o brother foi o mais votado da casa, com o total de 8 votos, mas venceu a Prova Bate e Volta e conseguiu fugir da berlinda novamente.

