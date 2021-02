Resumo BBB21 (01/02): madrugada tem discussões e bronca do Big Boss

Depois de uma noite tensa de formação de paredão, que levou Rodolffo, Sarah e Kerline à primeira berlinda da temporada, a madrugada na casa não foi a mais tranquila. Alguns brothers repercutiram os acontecimentos da noite e mostraram insatisfação com algumas atitudes e falas de colegas. Karol Conká voltou a criticar as atitudes de Lucas e usou adjetivos negativos para classifica-lo. Além disso, Lucas também foi alvo de uma outra discussão, com Pocah. E para piorar para o lado dos brothers, todo mundo perdeu estaleca e levou uma bronca feia do Big Boss. Confira tudo o que rolou no resumo da madrugada desta segunda-feira (01) do BBB21.

Resumo BBB21 – Brothers foram punidos pelo Big Boss

Após o fim do programa ao vivo da noite de domingo (31), os participantes levaram uma bronca feia da produção do programa. Durante a Prova Bate e Volta, que fez Arcrebiano escapar do paredão, nem todos os brothers foram para a área externa no momento correto, de acordo com a bronca da produção, teve participante indo fumar durante o programa ao vivo, por isso todos foram punidos.

“Quando a gente fala ‘todos para a sala’ ou ‘todos para fora’, é imediatamente. Quando o Tiago fala ‘todos para fora’ ou ‘todos para a sala’, é imediatamente. Alguns de vocês ficaram dentro de casa após o comando. Alguns de vocês resolveram fumar um cigarrinho do lado de fora após o comando. Toda a casa perde 100 estalecas cada”, disse a voz do Big Boss.

AGORA: direção fala com a casa, reclama do comportamento de alguns participantes de não irem IMEDIATAMENTE para a sala ou para fora, e que alguém foi "fumar um cigarrinho" durante o programa ao vivo. Todos perderam 100 estalecas. Dúvidas de que era o Boninho falando ? 😬 #BBB21 pic.twitter.com/KnpuFlYUWh — No Instante no #BBB21 (@NoInstante_n10) February 1, 2021

Lucas e Pocah discutiram

Na madrugada, a dupla debateu sobre o comportamento de Lucas no confinamento, a MC alertou o colega que ele precisa de aliados e discordou de algumas falas do brother. “Da forma que você se expressou, parecia que ninguém era importante para você aqui dentro. Falei que sem aliado você não vai chegar em lugar nenhum”, disse a dona do hit “Não sou obrigada”. “Mas são dois Lucas mano, o que respeita você e vai tentar ser justo e…”, começou o brother, mas foi interrompido por Pocah, que discordou: “Não acho que são dois Lucas não, acho que é um Lucas só”. Resumo BBB21.

pocah disse que da forma que lucas se expressou, parecia que ninguém era importante para ele pic.twitter.com/PAJWzvedKz — cris dias (@crisayonara) February 1, 2021

pocah disse que não ia compactuar com o que lucas fez pic.twitter.com/UqqsNRt2XR — cris dias (@crisayonara) February 1, 2021

Karol Conká chamou Lucas de soberbo – Resumo BBB21

Durante papo na madrugada, a curitibana também repercutiu o comportamento de Lucas com os colegas de confinamento do BBB21 e criticou o brother: “você causou de um jeito que ninguém causou nas outras edições, você perdeu a noção”. “Estou parando para refletir”, respondeu o ator.

Caio fez um comentário e a cantora continuou: “foi doido, estou falando que ele tá fritando nas ideias, porque se eu não trazer ele pra realidade, ele vai vai e aí ele tira todo mundo pra b**** e só ele é o f***”. “Jamais”, rebateu Lucas. “Não querido, estou falando, você tem essa atitude soberba, estou te falando. Eu nem devia estar tentando te alertar, porque como jogadora tinha que deixar você se ferrar nos seus pensamentos chulos”, disparou Karol Conká. “Mas eu sei que errei”, respondeu Lucas. Resumo BBB21.

A Karol falando sobre soberba pro Lucas..: mano… que mulher escrota pra caralho…. onde aperta o botão de desliga? Que ranço #bbb21 pic.twitter.com/qcysjcEPcu — maria fifi (@MSepoupe) February 1, 2021

Leia também – Enquete BBB 21: no duelo entre Fiuk e Karol Conka, quem deve sair?

Gilberto se estranhou com brother

Para completar o resumo da madrugada do BBB21: após a noite de votação, Gilberto conversou com Camilla de Lucas e revelou que não gostou de um comentário que ouviu após revelar que votou em Arcrebiano. “O meu voto eu dei uma justificava boa, porque a pessoa [Arcrebiano] não fala comigo. Já fui atrás da pessoa, já puxei assunto e não quis falar comigo. Ele não olha no meu olho”, disse Camilla.

“A gente troca, foi na academia juntos. Eu disse para ele que as opções eram muito poucas”, respondeu Gilberto. “É isso, jogo é jogo”, disse a influenciadora. “Não gostei dele dizer que eu sou ‘maria vai com as outras’ e espero que tenha Jogo da Discórdia amanhã porque vou dizer que não gostei. Tive a humildade de falar meu segundo motivo, poderia não ter feito. Falei que tenho afinidade com todo mundo, então vou usar afinidade? Não. Precisei ter alguma coisa na minha cabeça, eu somei que ele é forte de prova e somei que ele ia ter voto. Já aconteceu de gente ir para o paredão jogando voto fora”, completou o brother do BBB21.

