BBB 21: Projota oferece pagar terapia a Lucas; Karol quer isolar brother

Lucas Penteado acabou arranjando treta com quase todos os colegas do BBB na festa que aconteceu na noite de sexta (29) e madrugada de sábado (30), vários participantes se sentiram incomodados com as atitudes e questionamentos do ator de Malhação. Lucas recebeu críticas dos colegas e Karol Conká sugeriu o isolamento do colega. Na madrugada deste domingo (31), Projota sentou para conversar com o ator e apesar de soltar críticas às atitudes de Lucas, ofereceu ajuda e prometeu pagar terapia para o brother, que Camilla disse estar sofrendo psicologicamente por causa do confinamento e estratégias de jogo no reality.

Durante o programa de sábado, Tiago Leifert repercutiu os acontecimentos da festa e falou sobre como Lucas conseguiu várias inimizades de uma vez na casa do BBB.

Web se revoltou com Karol Conká no BBB

Durante papo no quarto do líder, a cantora falou para os colegas: “sabe o que a gente tem que falar para ele? Tem que falar: ‘a gente vai comer aqui e você vai comer depois'”. O momento deixou vários fãs do reality revoltados, Karol Conká foi acusada de ser cruel, a atitude da cantora foi considerada “desumana”. “Karol Conká pediu pra todo mundo comer cedo pra deixar o Lucas sozinho, todos atenderam ao pedido dela, qual a necessidade de fazer isso? No setembro amarelo aposto que faz textão”, escreveu um fã do programa.

“Lucas errou sim. Mas o povo baixar a cabeça e aceitar o que a Karol propôs é inadmissível. Karol Conká precisa ir embora do BBB. Empatia pelo outro só existe nas redes sociais para ganhar likes e seguidores. Falsa do ca*****”, escreveu outro.

a Karol vai conseguir transformar isso do Lucas em um favoritismo pra ele pic.twitter.com/khfMbkfNrT — bia (@cinnamongrrI) January 30, 2021

Lucas errou sim. Mas o povo baixar a cabeça e aceitar o que a Karol propôs é inadmissível. Karol Konka precisa ir embora do programa. Empatia pelo outro só existe nas redes sociais para ganhar likes e seguidores. Falsa do caralho!!! — Vivika Trindade✏🎨 (@vivikatrindade) January 31, 2021

meu deus eu nunca pensei que fosse sentir tanto nojo da karol conká — lucas (@lucaspostal3) January 31, 2021

a karol teve a cara de pau, de excluir o lucas e a juliette das coisas. eu sei como dói ser excluída de grupos e como isso foi uma atitude podre, é nojento ver uma cantora que fala tanto sobre ter igualdade agir dessa forma babaca. a karol é o ser mais desumano!#BBBB21 pic.twitter.com/phOHkZwQ5F — madu (@organakenobi) January 31, 2021

se alguma vez eu já admirei a Karol, me arrependo amargamente!

o cara vacilou sim, mas isso é demais, é muito desumano, véi. espero que o Lucas fique bem, de verdade. https://t.co/qQ6ZH4QcVD — geo👑 (@_bast0ss) January 31, 2021

Leia também: entenda a briga de Lucas com toda casa na madrugada

Projota ofereceu ajuda para Lucas

Na madrugada de domingo (31), Projota conversou com Lucas, o cantor foi incisivo e apontou os erros nas atitudes de Lucas no confinamento, criticando a forma que o ator abordou alguns colegas, no entanto, o cantor aconselhou o artista e se mostrou aberto a ajudar o colega de confinamento.

Projota perguntou para Lucas sobre o atendimento que ele teve com a psicóloga do programa e se ofereceu para pagar a terapia do ator fora do reality, caso o participante do BBB não tenha condições financeiras de pagar as consultas. “Porque é óbvio que não é normal o que está acontecendo, tem alguma coisa acontecendo dentro de você que você não controla, isso é óbvio para todo mundo”, disse Projota.

Projota oferece ajuda para Lucas e diz que pagará uma psicóloga aqui fora para que ele fique bem #BBB21 pic.twitter.com/IMSj0kz44O — Séries Brasil (@SeriesBrasil) January 31, 2021

Tiago Leifert falou sobre Lucas no BBB

No programa ao vivo de sábado (30), o apresentador do programa falou sobre o brother. “Na minha carreira como telespectador de Big Brother Brasil, já assisto esse programa há anos, eu não me lembro de ter visto um participante se queimar tão rapidamente assim, em poucas horas, com a casa inteira”, disse.

Tiago Leifert sobre Lucas: "Na minha carreira como telespectador de Big Brother Brasil, já assistindo a esse programa há anos, eu não me lembro de ter visto um participante tão rapidamente assim, em poucas horas, com a casa inteira, e porque quis." #BBB21 pic.twitter.com/RRfWW9jtVJ — No Instante no #BBB21 (@NoInstante_n10) January 31, 2021

