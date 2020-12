Entenda a Síndrome de Ménière , que fez Jessie J perder a audição

Jessie J revelou no Instagram que foi diagnosticada com a Síndrome de Ménière, que afeta o ouvido. Segundo a Quem, a cantora revelou em uma live que acordou na véspera de natal sem audição e por isso foi ao médico.

A dona do hit “Frashlight” postou na rede social uma foto de roupão e escreveu como foi seu dia, entre os tópicos, estava o diagnóstico da doença. “Hoje eu fui ao otorrinolaringologista, e me contaram que tenho a Síndrome de Ménière”, contou Jessie J aos fãs. Em seguida, ela continuou detalhando o dia: “tirei uma soneca, fiz massa, tingi minhas sobrancelhas, usei uma máscara facial, me cobri com óleo de coco e andei pelada pela casa para deixá-lo ser absorvido enquanto ouvia músicas de natal”.

A cantora revelou que chorou por conta da saudade dos amigos e família, que escreveu desejos para 2021 e que por fim estava assistindo a série da Netflix, O Gambito da Rainha, enquanto o dedo estava no ouvido. “Já assisti o primeiro episódio quatro vezes porque estou zero focada e parece que alguém entrou no meu ouvido e ligou um secador de cabelo”, escreveu Jessie J.

No entanto, a cantora já está bem e com a audição recuperada, no domingo (27) Jessie J publicou um vídeo cantando.

O que é Síndrome de Ménière?

Segundo o portal do Doutor Drauzio Varella, o diagnóstico de Jessie J, da Síndrome de Ménière, também pode ser chamada de Hidropsia Endolinfática, e causa sintomas como vertigem, surdez flutuante, zumbido e sensação de pressão. O médico escreveu que esta doença afeta principalmente adultos entre 30 e 50 anos.

“No início, esses sintomas se manifestam apenas de um lado, mas podem atingir os dois com a evolução do quadro. As crises podem durar de aproximadamente de 30 minutos a 8 horas e virem acompanhadas de náuseas, vômitos, mal-estar e diarreia”, informou o portal de Drauzio sobre a doença de Jessie J. O diagnóstico é feito por um otorrinolaringologista, especialidade médica que cuida do nariz, seios da face, garganta e ouvidos.

