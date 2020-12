Claudia Raia reúne famosos em aniversário, mas diz ter seguido protocolo

Na noite de sábado (26), Claudia Raia fez uma festa para comemorar seus 54 anos e publicou no Instagram um registro do evento ao lado das atrizes Mariana Ximenes, Paolla Oliveira e do maquiador Ale de Souza. Segundo a atriz, todos os convidados da festa foram testados para covid-19.

Claudia Raia comemorou aniversário

No Instagram, a atriz global publicou uma foto com alguns convidados de sua festa de aniversário, em que comemorou à chegada aos 54 anos de idade, e contou que celebrou a data com algumas pessoas ‘mais chegadas’, já os demais participaram de forma online. A atriz revelou que os colegas foram testados para covid-19 antes de participarem da festa.

“Obrigada por todas as mensagens de carinho e amor que recebi de tantas pessoas queridas. Infelizmente esse ano não foi possível fazer festa, nem reunir a família e amigos como eu amo fazer, porque precisamos nos proteger e cuidar da saúde de todos. Mesmo assim foi uma noite linda e especial, com um pouquinho de reunião online e um abraço apertado com os mais chegados e testados! Obrigada, meus amores”, escreveu Claudia Raia.

Claudia Raia não revelou se funcionários estavam presentes na festa e se estes também foram testados para covid-19, caso tenham trabalhado durante a comemoração.

Carlinhos Maia fez festança na pandemia

O influenciador digital Carlinhos Maia fez uma grande festa no dia 20 de dezembro (domingo). A comemoração contou com a presença de diversos artistas e recebeu duras críticas na internet, até de nomes conhecidos, como Tata Werneck, que puxou a orelha do humorista por realizar festa durante a pandemia do covid-19.

Assim como no aniversário de Claudia Raia, também houve testagem para saber se os convidados estavam infectados, no entanto, ainda aconteceu contaminação. Após alguns dias de comemoração, alguns famosos, como Mileide Mihaile, revelaram que acabaram infectados com o vírus. Também foi revelado após a festa de Carlinhos, pelo colunista Erlan Bastos, que 47 funcionários que trabalharam no evento testaram positivo para o covid-19.

