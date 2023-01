Leandro Karnal é casado? Historiador assume relacionamento

Leandro Karnal pegou os internautas de surpresa nesta sexta, 6 de janeiro de 2023, ao assumir que é casado com o cantor Vitor Fadul. O historiador ainda respondeu dúvidas de alguns internautas, que questionaram a idade do companheiro do famoso e se eles haviam se casado de fato.

Leandro Karnal é casado com quem?

O professor e historiador Leandro Karnal, 59, compartilhou com seus seguidores pela primeira vez uma foto ao lado do marido, Vitor Fadul, com quem mantém um relacionamento há quatro anos. A publicação deixou o internautas curiosos, já que o famoso sempre foi bastante discreto em relação a sua vida pessoal.

"Florença, dia da epifania. Entro na segunda semana da viagem de férias com meu marido, @vitorfadul. O amor é um dom e uma conquista. Entramos no quarto ano de vida em comum. Nunca achei que vida pessoal fosse muito relevante para terceiros… Porém, parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos. Sou uma pessoa feliz! O amor é parte disso", escreveu na legenda.

O historiador também respondeu alguns comentários dos internautas. "Meu pai amado, quantos anos tem esse garoto?", questionou um seguidor. "27", respondeu o famoso. Outra pessoa que acompanha as redes do professor questionou se ele e Vitor eram casados de fato. "Temos contrato de união estável. Posso chamar companheiro, amigo, etc", rebateu. "Tô passada", escreveu outra curiosa, que levo um deboche de Karnal como reposta: "prefere amarrotada?"

Outro internauta também disse estar surpreso. "Minha única surpresa é saber que o Karnal gosta de pessoas. Achei que não gostasse de ninguém em geral. Minhas felicitações e é isso aí, amor tem que ser celebrado", escreveu. O professor respondeu: "gosto de várias pessoas".

Além das perguntas de curiosos, Leandro Karnal também recebeu muitos comentários carinhosos de amigos famosos. "Ahhhhhhhh, seus LINDOS!!!!", escreveu a advogada Gabriela Prioli. "Casalzão lindoooooo, Todo amor e alegria do mundo pra vcs", comentou a apresentadora MariMoon. "Me derretooooo! Sejam felizes ao máximo!!", publicou a atriz Zélia Duncan.

O próprio Vitor deixou algumas palavras carinhosas para o marido. "Te amo muito, meu amor", escreveu o jovem cantor.

Esse é o primeiro relacionamento assumido publicamente por Leandro Karnal. Anteriormente, o professor limitou-se a dizer que teve outras duas relações duradouras, mas sem revelar detalhes.

Quem é Mirella Santos, a nova sensação do Instagram

Filhos de Boninho: quem são os herdeiros do diretor da Globo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Karnal (@leandro_karnal)

Quem é Vitor Fadul?

Vitor Fadul tem 27 anos e é natural de Itanhaém, no litoral de São Paulo. O jovem é cantor e já lançou algumas músicas, incluindo "Freshness", "Além das Palavras", "Vai sem Medo", entre outras. Ele também costumava postar alguns vídeos fazendo cover de faixas famosas, como "She Will Be Loved", do Maroon 5, "Sign of The Times", de Harry Styles e "Zen", de Anitta.

Em junho de 2022, o jovem revelou em entrevista à GQ Brasil que foi diagnosticado tardiamente como autista. "Sofri muito imaginando que era burro, porque não conseguia acompanhar os meus colegas na escola, não conseguia aprender nada. Tinha pavor de saberem das minhas dificuldades. Se soubesse do autismo logo quando criança, creio que tudo teria sido diferente", disse. Ele também relatou que sofreu violências físicas e verbais dos colegas de escola.

Além de cantor, Vitor também é ator e já apresentou shows de mágica. O jovem, inclusive, já trabalhou com o mesmo produtor da dupla Sandy & Junior em um de seus singles.

O cantor tem mais de 500 mil reproduções no Spotify e é seguido por mais de 80 mil pessoas no Instagram, onde publica novidades sobre seu trabalho, selfies e cliques de sua rotina.