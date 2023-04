Veja uma lista de filmes para assistir no dia do jornalist! Na imagem aparecem Todos os Homens do Presidente (à esquerda) e Ela Disse (à direita) - Foto: Reprodução/Divulgação

16 filmes para assistir no Dia do Jornalista, dia 7 de abril

O dia 7 de abril marca o dia do jornalista e nada melhor do que uma lista de filmes sobre o assunto para conferir com a família ou os amigos no conforto do sofá. Com tramas que recontam histórias reais ou trazem enredos ficcionais de dramas, suspenses e até comédias, o Jornal DCI preparou uma lista cheia de opções nos streamings.

O Mensageiro é um dos filmes para ver no dia do jornalista

Neste filme de 2014, o protagonista é o ator Jeremy Renney, que interpreta o jornalista Gary Webb. Baseado em uma história real, O Mensageiro mostra a descoberta do jornalista sobre uma rede que envolve contrabandistas e a CIA. Gary foi vencedor do Prêmio Pullitzer, um dos mais respeitados do meio.

Onde assistir: MGM

Todos os Homens do Presidente

Um clássico do gênero, Todos os Homens do Presidente também trata de uma história real e é uma aula de jornalismo. A trama mostra dois repórteres investigativos do Washington Post, Bob Woodward (Robert Redford) e Carl Bernstein (Dustin Hoffman), que descobriram um grande escândalo que envolveu o presidente dos Estados Unidos Richard Nixon na década de 1970.

O caso é um dos famosos da história do país e ficou conhecido como "Caso Watergate". A produção ganhou quatro Oscars, o de Melhor ator coadjuvante, Melhor roteiro adaptado, Melhor som e Melhor Design de Produção.

Onde assistir: HBO Max, Looke, Youtube Filmes e Google Play Filmes

Spotlight: Segredos Revelados

Spotlight: Segredos Revelados é outro filme para o dia do jornalista que venceu o Oscar e é baseado em uma história real. A produção de 2015 ganhou duas categorias, a de melhor filme e melhor roteiro.

O elenco traz grandes nomes, como Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Michael Keaton, Liev Schreiber, John Slattery e Stanley Tucci. A trama mostra jornalistas do Boston Globe que revelaram terrível escândalo de abuso sexual infantil dentro da igreja católica.

Onde assistir: Star+, Youtube Filme, Google Play Filme e Amazon Prime Video (para alugar)

A Montanha dos Sete Abutres

Outro clássico das faculdades de jornalismo é A Montanha dos Sete Abutres, de 1951, estrelado pelo ator Kirk Douglas. A trama se passa em Albuquerque, Novo México, e mostra um repórter veterano chamado Charles Tatum (Douglas) demitido dos mais diversos jornais.

Quando ele consegue emprego em um jornal qualquer, fica preso a histórias sem graça e um trabalho entediante. Porém, tudo muda depois que ele descobre que Leo Minosa (Richard Benedict) ficou preso em uma mina e decide controlar a situação e transformá-la em um assunto nacional para voltar ao topo.

Onde assistir: Belas Artes à La Carte



Repórteres de Guerra

Baseado em fatos, Repórteres de Guerra é dirigido por Steven Silver e estrelado pelos atores Ryan Phillippe, Malin Akerman e Taylor Kitsch. A trama do longa de 2010 se passa nos anos 90 e retrata quatro fotógrafos que estão na África do Sul para trabalhar durante o final do apartheid.

Onde assistir: Pluto TV, Itunes, Youtube Filmes e Google Play Filmes

Uma Repórter em Apuros

Para quem gosta de filmes de comédia, também há dicas do que assistir no dia do jornalista. A opção é Uma Repórter em Apuros, com Tina Fey, Margot Robbie, Martin Freeman, Alfred Molina, Christopher Abbott, Billy Bob Thornton e Nicholas Braun.

Na produção de 2016, o público conhece a repórter Kim Baker (Fey), que decide mudar de vida e aceitar um trabalho no Afeganistão

Onde assistir: Amazon Prime Video (paga alugar), Youtube filmes, Itunes e Google Play Filmes

O Quinto Poder para assistir no dia do jornalista

Este filme de 2013 com Benedict Cumberbatch e Daniel Brühl também é um dos filmes da lista que é baseado em fatos. O Quinto Poder mostra o jornalista e ativista Julian Assange (Benedict Cumberbatch) criar o o polêmico website WikiLeaks, conhecido por publicar documentos, fotos e diversas informações confidenciais.

Onde assistir: Star+

A História Verdadeira

Com os atores James Franco, Felicity Jones e Jonah Hill, A História Verdadeira, de 2015, também é baseado em fatos. A trama segue o jornalista do New York Times Michael Finkel (Jonah Hill), que ao encontrar com um criminoso da lista de mais procurados do FBI, Christian Longo (James Franco), começa uma complicada investigação.

Onde assistir: Star+

O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy

Outra dica para quem gosta de comédia é O Âncora: A Lenda de Ron Burgundy, de 2004. O longa tem atores conhecidos do mundo da comédia, como Will Ferrell, Will Ferrell, Steve Carell e Kathryn Hahn e foi dirigido pelo cineasta Adam McKay.

A trama se passa na década de 70, quando o âncora de telejornal Ron Burgundy (Will Ferrell), um dos mais famosos de San Diego, Estados Unidos, passa a duelar com uma rival, Veronica (Christina Applegate), que antes cuidava de assuntos relacionados ao mundo feminino e agora quer mais espaço na emissora.

Onde assistir: Amazon Prime Video (para alugar)

O Estrangulador de Boston

O Estrangulador de Boston é o longa-metragem mais recente da lista de filmes para ver no dia do jornalista e entrou há pouco no catálogo do Star+. A trama é inspirada em uma história real e traz as jornalistas Loretta McLaughlin (Keira Knightley) e Jean Cole (Carrie Coon), que foram pioneiras em divulgarem os famosos assassinatos cometidos em Boston na década de 60.

Onde assistir: Star+

Um Lindo dia na Vizinhança

Com uma história cativante e emocional que fala sobre infância e amizade, Um Lindo dia na Vizinhança conta uma história real. Na trama, o jornalista Tom Junod visita o set de gravação de um dos programas mais amados do país para fazer o perfil do apresentador Fred Rogers (Tom Hanks).

Ele não esperava que o encontro fosse mudar tanto sua visão sobre o entrevistado e também em relação ao mundo.

Onde assistir: Netflix, Google Play Filmes, Youtube Filmes e Amazon prime Video (para alugar)

O Abutre é um dos filmes da lista

De 2014 e com um grande elenco, como os atores Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed, Bill Paxton e Ann Cusack, O Abutre mostram Lou Bloom (Jake Gyllenhaal), um homem que se envolve no jornalismo sensacionalista de Los Angeles.

Ao perceber o que pode conseguir se tiver um trabalho chocante para apresentar, ele começa a perseguir desgraças pela cidade para gravar.

Onde assistir: HBO Max, Youtube Filmes, Google Play Filmes e Itune

Ela Disse

Lançado no final de 2022, o filme Ela Disse traz a história real de duas jornalistas Megan Twohey (Carey Mulligan) e Jodi Kantor (Jodi Kantor), que batalharam para expor os assédios, intimidações e má conduta do produtor Harvey Weinstein. O poderoso Hollywood foi preso e condenado a mais 16 anos de prisão.

Onde assistir: Youtube Filmes

A Crônica Francesa

Com todo o estilo peculiar do cineasta Wes Anderson, A Crônica Francesa é outro longa que pode agradar na lista de filmes para assistir neste dia do jornalista. A trama se passa na França após a Segunda Guerra Mundial. Um jornal americano que é produzido na região dá vida a uma coleção de histórias.

Onde assistir: Star+

A Chave de Sarah

A trama deste filme de 2010 mostra os esforços de uma jornalista americana Julia Armond (Kristin Scott Thomas), que ao escrever sobre um dos momentos mais sombrios da França durante a Segunda Guerra Mundial, descobre a impressionante história de Sarah.

Quando a família da garota é enviada para Auschwitz, ela esconde o irmão em uma armário trancado para salvá-lo. Porém, ela não retorna como pensou que conseguiria. Quando Julia esbarra no assunto, começa a cavar o passado e consegue duras verdades.

Onde assistir: Itunes

Faces da Verdade

Faces da Verdade traz a jornalista Rachel Armstrong (Kate Beckinsale), uma repórter da editoria nacional do Capitol Sun-Times, que escreve um artigo polêmico em que revela a identidade de uma agente da CIA. Sua matéria desencadeia uma série de eventos e as autoridades exigem saber a fonte da jornalista, mas ela se nega a falar.

Onde assistir: Itunes, Google Play Filmes e Youtube Filmes

