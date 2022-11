Almir Sater em O Rei do Gado foi da dupla Pirilampo e Saracura

Almir Sater em O Rei do Gado viveu Aparício e teve romance com filha de protagonista - Foto: Reprodução/Globo

Com o remake de Pantanal, o público relembrou um dos papéis mais famosos de Almir Sater, o violeiro Trindade. Agora com a reprise de outro sucesso de Benedito Ruy Barbosa, é hora de relembrar mais um personagem marcante do músico nas telinhas. Almir Sater em O Rei do Gado foi Aparício, da Pirilampo e Saracura, que fez sucesso na novela e também fora dela.

Almir Sater em O Rei do Gado interpretou músico

Em 1996, Almir Sater foi convidado por Benedito Ruy Barbosa para integrar o elenco de mais uma de suas obras. Depois da parceria bem sucedida da dupla em Pantanal (1990), o ator e músico foi chamado para interpretar o violeiro Pirilampo em O Rei do Gado.

O personagem tinha um talento nato para a música. Ele era uma figura romântica e simpática, que ao longo da trama acaba conquistando o coração de Lia Mezenga (Lavínia Vlasak), filha de Bruno Berdinazzi Mezenga. O estilo simples do violeiro e desprendido de futilidades desperta o interesse da moça, que mais tarde se casa com ele.

Almir Sater em O Rei do Gado era uma espécie de andarilho. O personagem tinha um grande senso de liberdade e ninguém sabia de onde ele vinha ou para onde iria em seguida. Tudo muda nesta parte de sua vida depois do romance com Lia, que os fisga. Ele acaba ficando pelas terras de Bruno ao lado da esposa até o final da novela.

A parceria de Aparício na música era com Zé Bento (Sérgio Reis), juntos eles formavam a dupla Pirilampo e Saracura. A amizade entre os dois era grande, por isso, Zé Bento fica muito triste quando a dupla chega ao fim, perto ao desfecho da trama.

Nos capítulos finais da obra de Benedito, Aparício começa a trabalhar no ramo do sogro e o ajuda no cuidado de suas terras e cabeças de gado. Apesar da tristeza de perder o parceiro de palco, Saracura continua trabalhando e começa a fazer muito sucesso, com shows esgotados e ganhando um bom dinheiro.

Quantos anos Almir Sater tinha na novela Rei do Gado?

Almir Sater completou 40 anos enquanto a novela O Rei do Gado estava no ar. O folhetim estreou em junho de 1996 e terminou em fevereiro de 1997. O ator nasceu no dia 14 de novembro de 1956 e é natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Já Sérgio Reis tinha 56 anos. O famoso nasceu no dia 23 de junho de 1940, por isso, já tinha feito aniversário quando fez sua primeira aparição na novela. Os dois só aparecem a partir da segunda fase do folhetim.

Disco da dupla Pirilampo e Saracura vendeu quase 1 milhão de cópias

A dupla de Sérgio Reis e Almir Sater em O Rei do Gado fez sucesso dentro e fora das telas. Na época em que a novela estava no ar, dois discos foram lançados: o primeiro era da trilha sonora da novela e reunia faixas da MPB, sertanejo e até internacionais. Já o segundo disco, era da dupla Pirilampo e Saracura.

De acordo com dados do livro Teletema Vol. 2, de Guilherme Bryan - que será lançado ainda esse ano, mas já pôde ser acessado pelo Na Telinha, que divulgou tais informações - o disco da dupla da novela venceu 937 mil cópias ao redor do país, marcando um sucesso.

O disco que trazia as faixas da trilha sonora do folhetim foi ainda melhor e venceu mais de 2 milhões de cópias.

