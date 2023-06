Terra e Paixão: Cândida morre antes de contar segredo

No capítulo desta sexta-feira, 2 de junho, Cândida terá suas últimas cenas em Terra e Paixão. A personagem vivida por Susana Vieira terá um encontro marcante com Antônio La Selva (Tony Ramos) antes de seus suspiros finais, mas morrerá antes de conseguir revelar o que tanto queria: o passado de Agatha (Bianca Bin), a primeira esposa do fazendeiro e mãe de Caio (Cauã Reymond).

Como Cândida vai morrer em Terra e Paixão?

Com a saúde fragilizada há vários capítulos, Cândida sabe que vai morrer. Por isso, já está trabalhando em seu testamento e tem acertado o que precisa antes de partir. Segundo adiantou a emissora, Cândida vai falecer ao se sentir sufocada durante uma conversa com Antônio. Ela terá uma crise de tosse e acabará morrendo logo em seguida.

Quem pedirá pelo encontro com Antônio será a própria personagem de Susana Vieira. Grande amiga de Agatha no passado, a ex-prostituta era próxima de Antônio antes dele se casar com a megera Irene (Gloria Pires).

Durante seus últimos momentos de vida, a dona do bordel de Nova Primavera tentará conversar com o fazendeiro para que ele não tenha mais ressentimento e culpe Caio pela morte de Agatha. “Agatha nunca poderia ter engravidado porque…. Não, não há culpado pela morte da Agatha. Ela se arriscou, mas sabia que estava se arriscando”, dirá Cândida.

Antônio será direto e confessará que nunca esqueceu a primeira esposa. Ele também perguntará se a amada já foi prostituta, o que Cândida negará. Quando finalmente decidir contar o grande segredo de Agatha, a veterana terá uma crise, se sentirá sufocada e morrerá. Mas afinal, qual é este grande segredo?

Segundo apurou a coluna de Carla Bittecourt no Notícias da TV, Agatha teve um romance com Gentil (Flavio Bauraqui) no passado e deste relacionamento nasceu Jonatas (Paulo Lessa). Como era uma mulher solteira, Agatha ficou com medo da forma que seria vista e escondeu a gravidez. Quando o menino nasceu, ela o deu para o pai.

O que Cândida queria dizer sobre Agatha “ter se arriscado ao engravidar” é que logo após dar a luz a Jonatas, ela descobriu que não poderia engravidar novamente, ou colocaria sua vida em grande risco. No entanto, ao descobrir que estava esperando por Caio, ela decidiu manter o bebê, o que resultou em sua morte.

Com a despedida de Cândida da trama, este segredo permanecerá um mistério ao longo da novela Terra e Paixão. Tudo só será revelado na reta final do folhetim de Walcyr Carrasco, quando Gentil escolher contar a verdade para Antônio.

Cândida deixou poderosa arma nas mãos de Caio

Apesar de morrer sem conseguir revelar o segredo Agatha, Cândida conseguiu falar mostrar o que sabia para Caio sobre o passado de sua grande rival, Irene. Pouco antes do capítulo de sua morte, a personagem de Susana Vieira deu uma caixa muito importante nas mãos do filho de consideração.

Na caixa, Caio encontrou fotos sobre o passado de Irene, que era prostituta e trabalhou no bordel de Nova Primavera com Cândida. O rapaz vivido por Cauã Reymond se nega a usar o conteúdo, por consideração ao irmão mais novo. Porém, no futuro da trama, o herdeiro deve usar as provas para tentar derrubar Irene. Já se sabe por conta de revelações do autor Walcyr Carrasco no material de divulgação de Terra e Paixão que o segredo de Irene será revelado em algum momento e causará reviravoltas na história.

Ainda não há confirmações pela emissora, mas teorias nas redes sociais opinam que Daniel e Petra podem não ser filhos de Antônio. A ideia surgiu após ser revelado que em sua época na prostituição, Irene conheceu Ademir (Charles Fricks), irmão de Antônio, antes de iniciar o relacionamento com o atual marido.

