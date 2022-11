Cara e Coragem: Moa vai recuperar a memória?

Personagem acordou do coma no final e será diagnosticado com amnésia.

O personagem de Marcelo Serrado sofreu um grave acidente em Cara e Coragem. Após momentos de apreensão, o dublê acordou do coma, no entanto, com sequelas. Para o azar de sua namorada Pat (Paolla Oliveira), ele esqueceu todo o romance que viveram juntos. Agora, a preocupação é se Moa vai recuperar a memória ou se o namoro dos protagonistas ganhará um fim.

Com o final de Cara e Coragem, qual é a próxima novela das 7?

Quando Moa vai recuperar a memória?

Moa passará por altos e baixos nos próximos capítulos de Cara e Coragem. Segundo o que indicam os resumos da TV Globo, Moa vai recuperar a memória aos poucos mais a frente na trama, no entanto, ele não fará ideia que é namorado de Pat durante algum tempo.

No capítulo desta quarta-feira (16), o dublê ficará muito confuso e chamará pela ex-namorada, Andréa (Maria Eduarda de Carvalho). Ele então será diagnosticado com amnésia pós-traumática, o que deixará todos preocupados. Pat vai pedir para que Andréa ajude Moa a se recuperar e por isso o homem vai parar na casa da atriz. Moa continuará acreditando que namora com Andréa e a atriz vai se aproveitar da situação para dar um beijo no dublê.

No capítulo de sábado (19), Moa vai recuperar a memória parcialmente, ele terá apenas lembranças de alguns momentos com Pat e ficará confuso. A situação irá se repetir nos capítulos da semana que vem, na terça-feira (22), e por isso Moa fará questionamentos sobre o tipo de relacionamento que tinha com Pat antes do acidente.

A personagem de Paolla Oliveira acabará confirmando as suspeitas do dublê e contará que os dois eram namorados. Ela lamentará que Moa não se lembra dos momentos dos dois juntos e dois vão acabar separados. Pat entregará uma mala para o ex com todas as roupas dele que estavam em sua casa.

Porém, o futuro do casal não está totalmente perdido. Um pouco depois, no capítulo do dia 25 de novembro (sexta-feira), Moa revelará para Pat que tem começado a lembrar de alguns momentos que viveu com a dublê como sua namorada.

A dupla não voltará de imediato, mas Moa vai recuperar a memória de mais alguns momentos do romance com Pat. Armandinho (Rodrigo Fagundes) conversará com Rico (André Luiz Frambach) e dirá que Moa está se apaixonando novamente por Pat, por isso, é possível que os dois retormem o namoro. Por enquanto, a TV Globo ainda não revelou detalhes sobre o possível retorno da dupla.

Confira as cenas recentes da trama:

Quando acaba Cara e Coragem?

Cara e Coragem tem previsão de acabar no dia 13 de janeiro de 2023, de acordo com Flavio Ricco, colunista do R7. Segundo o jornalista, a TV Globo bateu o martelo e a substituta do folhetim de Claudia Souto chega às telinhas no dia 16 de janeiro - As datas ainda não foram confirmadas pela TV Globo, mas a emissora já revelou qual será a próxima novela da faixa.

A partir de janeiro, a novela das 19h será Vai na Fé, escrita pela autora Rosane Svartman. A trama trará a personagem Sol, papel de Sheron Menezzes, uma mulher que é dedicada a sua fé e ficará dividida em que caminho seguir quando ganhar a chance de ter uma carreira de sucesso no mundo do funk. Ela reencontrará uma paixão do passado, que agora está casado.

