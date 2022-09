Que horas é o debate no SBT hoje com presidenciáveis (24/09)

Nesta sábado (24), candidatos a presidência nas eleições de 2022 vão comparecer ao canal de Silvio Santos para apresentar propostas e questionar seus adversários de campanha. Para não perder a atração, que horas é o debate no SBT hoje será depois do Programa Raul Gil. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai participar e mediação será de Carlos Nascimento.

Às 18h15 é que horas é o debate no SBT hoje, sábado, 24 de setembro, de acordo com a programação oficial da emissora. Quem vai comandar a mediação será o jornalista e apresentador Carlos Nascimento.

Ainda segundo o cronograma do canal – disponível para consulta online – o debate vai terminar às 20h30, faixa do horário eleitoral gratuito obrigatório. Às 20h55 a programação do canal retorna com o telejornal SBT Brasil.

Além do SBT, o pool que preparou o debate é formado pela CNN Brasil, o Estadão, a rádio Eldorado, a Veja, a Rádio Nova Brasil e também o portal Terra.

O SBT revelou que a candidata Simone Tebet (MDB) será a primeira a perguntar, de acordo com o sorteio realizado na última segunda-feira (19) para definir a ordem do debate. O atual presidente Jair Bolsonaro, candidato a reeleição, será o segundo.

Segundo a emissora, espera-se que compareçam os candidatos: Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Soraya Thronicke (União Brasil), Padre Kelmon, (PTB), Felipe d’Ávilla (Novo) e Simone Tebet (MDB). Lula (SBT) já informou que não participará.

Durante que horas é o debate no SBT, os candidatos poderão fazer perguntas uns para os outros e também responderão as indagações dos jornalistas selecionados pelo pool.

Em nota oficial do pool que comanda o debate deste sábado (24), foi informado que o ex-presidente Lula não estará em que horas é o debate no SBT. O candidato deu dois motivos para sua ausência: a primeira delas é um conflito de agenda e a segunda é a presença do candidato Padre Kelmon (PTB), que foi confirmado há pouco entre os integrantes do debate.

Em comício que realizou em Ipatinga (MG), na sexta-feira (23), Lula falou sobre sua falta ao debate: “eu adoraria participar (…) Lamentavelmente, o debate do SBT demorou um pouco. A minha coordenação mandou uma carta dizendo que era pra fazer um pool, demorou, quando veio a resposta do debate, eu já tinha agenda no Rio de Janeiro e em São Paulo”.

O candidato também disse: “um debate é uma coisa que você tem que levar a sério, precisa se preparar, pelo menos com um dia de antecedência. Você precisa conhecer um pouco os seus adversários. Eu conheço o candidato a presidente, o Ciro, a Simone. Mas tem gente nova que eu não conheço. Há uma semana entrou um candidato que eu nem sei quem é [Padre Kelmon]. Então eu precisava estudar a biografia desse cidadão”.

Em nota oficial, o pool do SBT, Estadão, CNN Brasil e demais veículos negou que tenham demorado no envio da proposta para a equipe de campanha de Lula.

“Diferentemente do que foi declarado pelo candidato, a formação do pool deu-se antes mesmo da sugestão feita por sua campanha, com a parceria firmada originalmente entre SBT, VEJA, NovaBrasil e Estadão/Eldorado, ainda em março deste ano.

Em 22 de março, os quatro grupos enviaram formalmente e-mail às campanhas presidenciais, comunicando a realização do debate e informando as datas escolhidas para os confrontos do primeiro e do segundo turno. E, em 28 do mesmo mês, foi realizada a primeira reunião presencial com representantes dos candidatos convidados. A campanha de Lula esteve presente em tal reunião, assim como em todas as demais reuniões convocadas para discutir os detalhes e regras do debate.

O pool já existente foi ampliado posteriormente, com a entrada do Terra e da CNN Brasil, conforme anúncio feito em 29 de julho. Portanto, quase dois meses antes da data do debate”, informou o texto.