Atrizes Alanis Guillen (Pantanal) e Lucy Alves (Travessia) no programa de Luciano Huck - Saiba que horas começa o Domingão com Huck hoje - Foto: Reprodução/Globo/Victor Pollak

Domingão do Huck horário: que horas começas e atrações do programa

Domingão do Huck horário: que horas começas e atrações do programa

09Uma boa notícia para quem já está com saudade Pantanal. Nesta domingo, 9 de outubro de 2022, o Domingão do Huck vai trazer os elencos de Pantanal e Travessia – novela novela das 21h da Globo -, em um encontro com atores de peso. Veja o horário da atração.

Veja também qual o salário de Luciano Huck na Globo

Que horas começa o Domingão do Huck hoje e como será?

Às 18h00 é o horário do Domingão do Huck hoje, 9 de outubro.O programa será exibido depois de uma partida de futebol. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Nordeste, a transmissão será da partida entre São Paulo e Botafogo pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Em Minas Gerais, o jogo será entre Sport e Cruzeiro pela série B do Campeonato Brasileiro – Confira a programação da sua região.

E no programa que horas começa o Domingão com Huck de hoje, as atrações serão muito especiais. O apresentador vai reunir os elencos de Pantanal e Travessia no palco. O folhetim ambientado em Mato Grosso do Sul foi finalizado na última sexta-feira (7) e os atores do remake vão passar o bastão para seus sucessores: o elenco da novela Travessia, que assume a faixa das 21h.

As gravações do programa especial de Luciano Huck deste domingo foram realizadas na quinta-feira (6) e compareceram os atores:

Alanis Guillen, Marcos Palmeira, Dira Paes, Osmar Prado, Murilo Benício, Isabel Teixeira, Juliano Cazarré, Aline Borges, José Loreto, Paula Barbosa, Guito, Almir Sater, Lucas Leto, Lia Luperi e Theo Luperi de Pantanal.

E Lucy Alves, Chay Suede, Romulo Estrela, Jade Picon, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero, Humberto Martins, Vanessa Giacomo, Drica Moraes, Marcos Caruso, Alessandra Negrini e Dandara Mariana de Travessia. Além do diretor artístico da novela, Mauro Mendonça Filho.

Seu Jorge, que vai compor a trilha sonora de Travessia, e Almir Sater, Roberta Miranda e Guito, que soltaram a voz nas canções da novela Pantanal, vão se apresentar.

Como assistir pelo Globoplay

Para conferir o programa do marido de Angélica a que horas começa o Domingão com Huck mesmo se estiver longe de uma televisão é bem simples: você pode usar a aba “Agora na TV” da Globoplay. Não é necessário pagar nada, pois a plataforma permite que qualquer um assista gratuitamente a programação da Globo em tempo real.

No entanto, é necessário ter um cadastro gratuito no site. Para cria-lo, basta seguir o passo a passo:

Acesse a Globoplay no endereço https://globoplay.globo.com/ ou baixe o aplicativo pelo IOS ou Android

Clique em “entrar” e logo em seguida em “cadastre-se”

Informe os seguintes dados: nome completo, e-mail, senha que usará no site, gênero, data de nascimento e localização

Selecione a caixinha “Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”

Por último, aperte o botão “Cadastrar”

Acesse a plataforma e clique em Agora na TV e depois no canal Globo a que horas começa o Domingão com Huck

Que dia começa Travessia e sobre o que é

Quem se interessar pela trama e elenco de Travessia ao assisti-los no que horas começa o Domingão com Huck hoje, a boa notícia é que a novela já estreia amanhã, segunda-feira, dia 10 de outubro. O folhetim vai ao ar depois do Jornal Nacional e terá início às 21h40, de acordo com a programação oficial da emissora.

Ainda de acordo com o cronograma, o primeiro capítulo terá 1 hora e 30 minutos no ar e depois cederá espaço para o filme O Rei Leão na Tela Quente, a partir das 23h10.

A trama será protagonizada por Brisa, personagem de Lucy Alves. A moça mora no interior do Maranhão e namora com Ari (Chay Suede) desde a adolescência. Ela sofre um baque em sua vida quando é alvo de uma montagem na internet. Por conta da fake news ela é confundida com uma sequestradora de bebês e precisa lutar para recuperar sua identidade.

Conheça a substituta de Pantanal:

Travessia é continuação de Salve Jorge? Entenda relação entre novelas