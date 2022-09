Personagem vai se mudar com amada e deixará horrores que viveu com o ex para trás.

Final de Maria Bruaca será com quem? Ex de Tenório sairá do Pantanal

Final de Maria Bruaca será com quem? Ex de Tenório sairá do Pantanal

Personagem de Isabel Teixeira, Maria Bruaca sofreu muito nas mãos de Tenório. A mulher viveu um casamento abusivo com o vilão durante anos e depois que finalmente se livrou do marido, continuou sendo perseguida pelo mau-caráter. Por isso, o público torce para que o final de Maria Bruaca seja feliz.

Nos capítulos recentes do remake da TV Globo, a mulher passou por momentos de horror durante um dos maiores crimes que o personagem de Murilo Benicio cometeu na trama. Veja o que Tenório fez com Alcides.

Qual o final de Maria Bruaca em Pantanal?

Após ser sequestrada por Tenório e ter que ver o amado Alcides estuprado por seu ex-marido, Maria Bruaca não cruzará mais o caminho do vilão na novela. A mulher ainda terá que lidar com os novos traumas adquiridos após o ataque de Tenório, mas o final de Maria Bruaca será feliz.

O desfecho da personagem acontecerá no próximos capítulos do remake. Alcides vai atrás de Tenório e o matará. Por isso, a dupla ficará livre do vilão para sempre. Maria Bruaca então conseguirá usufruir as terras do Sarandi que conquistou quando foi atrás dos bens do ex no divórcio.

Após assassinar Tenório, Alcides decidirá deixar o Pantanal. Ele chamará Maria Bruaca, que vai acompanhá-lo. Se o destino do casal repetir com fidelidade os mesmos passos da versão de 1990, o casal vai subir na chalana sem se despedir de ninguém.

Eles vão informar o destino ao chalaneiro e então começarão a viagem. A dupla vai comemorar a partida e trocará beijos e carícias durante o trajeto. No Sarandi, eles começarão uma nova vida com as terras que agora estão no nome de Maria Bruaca.

E como fica a outra esposa de Tenório, Zuleica?

Zuleica se dá bem com a morte de Tenório e herda os negócios do personagem de Murilo Benício. Ela não retorna para São Paulo e continua morando no Pantanal ao lado dos filhos e da nora Guta.

Segundo adiantou o Notícias da TV, Zuleica vai usar parte do dinheiro para fazer melhorias na fazenda em que mora com a família para que Marcelo (Lucas Leto) consiga trabalhar melhor com o gado. Em seguida, ela irá até a fazenda vizinha para fazer uma proposta para o rei do gado.

Ela pedirá que Zé Leôncio deixe de ser apenas um investidor do negócio para assumir uma sociedade com sua fazenda. O pecuarista aceitará a proposta, que fará o trabalho de Marcelo com o gado prosperar.

+Entrevista com Aline Borges, a Zuleica de Pantanal

Qual a próxima novela da atriz Isabel Teixeira?

E para quem vai ficar com saudade após o final de Maria Bruaca, a atriz Isabel Teixeira já está com data para voltar às telinhas. Segundo o Jornal Extra, a famosa está escalada para a novela Terra Vermelha – A informação ainda não foi oficializada pela Globo.

Terra Vermelha é escrita por Walcyr Carrasco e será a novela que assumirá a faixa das 21h depois de Travessia – a substituta de Pantanal – no primeiro semestre de 2023.

Detalhes sobre a personagem de Isabel na trama não foram revelados até o momento. O que se sabe por enquanto, ainda segundo o Extra, é que ela será uma das principais da trama e será controversa e polêmica.

Leia também

Elenco de Travessia: novela de Glória Perez em 2022

Travessia é continuação de Salve Jorge? Entenda relação entre novelas